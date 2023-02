Arriva la Milano Fashion Week, Caruso: “Varese deve puntare sul turismo del Fashion”

«Martedì 21 Febbraio avrà inizio la ormai tradizionale Milan Fashion Week women’s collection, evento di rilevanza internazionale per il quale quest’anno la Confcommercio prevede un indotto di oltre 70 milioni di euro con le spese maggiori che riguarderanno alloggio/ricettività (42,6 milioni) e ristorazione (20 milioni) e una crescita di presenze straniere in aumento rispetto all’anno scorso (+15÷) – Spiega Francesca Caruso, neoeletta consigliere regionale in Lombardia per FdI – In Lombardia si apre quindi un palcoscenico che catalizzerà l’attenzione di tutto il mondo sulle eccellenze del Made in Italy del settore moda. Considerate le notevoli opportunità di business che questo tipo di eventi generano anche per altri settori come appunto l’ospitalità, la ristorazione e i trasporti, dovremo lavorare da subito in Regione per coinvolgere maggiormente nei prossimi anni anche altri territori della Lombardia, come la provincia di Varese, il cui settore tessile e abbigliamento vanta una tradizione pluridecennale e una posizione di rilievo a livello internazionale» .

La nostra provincia infatti è tra i principali distretti produttivi del settore a livello nazionale: «Con quasi 1.500 unità locali e circa 12.000 addetti il Tessile–Abbigliamento e pelletteria occupa il 14% degli addetti manifatturieri varesini, impiegando il 3% dei lavoratori italiani del settore – Continua Caruso – Varese si classifica come nona provincia in Italia per unità locali e addetti e vanta una filiera che ha le sue radici in oltre 100 anni di storia; in questo arco di tempo ha subito profonde trasformazioni, riuscendo a coniugare tradizione e tecnologie all’avanguardia. Varese è inoltre una delle poche province del Paese che sul territorio ha mantenuto l’intera filiera produttiva, dal filato al prodotto finito. Ciò permette al tessile varesino di generare annualmente quasi un miliardo di export, il che colloca la provincia di Varese al quattordicesimo posto in Italia per esportazioni. Dovremo quindi investire sulla promozione e sul marketing anche nel nostro territorio, sfruttando la vicinanza con Milano in occasioni come queste, e puntando sul turismo del fashion, pilastro del Made in Italy che in Italia vale 27 miliardi».