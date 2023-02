Assalto alla vetta respinto: Trento passa sul campo della Futura Volley

Niente da fare per la Futura Volley Giovani: l’assalto alla vetta contro Trento non riesce e la Itas torna a casa dalla trasferta del PalaBorsani con tre punti importanti (1-3 il risultato) e un allungo deciso nei confronti delle bustocche, scavalcate da Brescia in classifica e ora terze a quota 36 in coabitazione con Mondovì e Sassuolo.

Alle Cocche non è bastato uno straordinario primo set, con 700 spettatori in festa sugli spalti. La squadra di Amadio ha annientato le trentine e chiuso il parziale d’esordio sul 25-14 ma il punteggio si è rivelato illusorio: le ospiti infatti hanno cambiato volto e nel botta e risposta del secondo set hanno piazzato il break decisivo nelle ultime battute, passando dal 20-21 bustocco al 21-25 conclusivo.

Terzo set ancora equilibrato per oltre metà del suo svolgimento ma poi la Itas ha cambiato marcia chiudendo 19-25 con un attacco vincente di Fondriest. Nel quarto parziale Trento ha provato a scappare ma le mosse di Amadio – con Fiorio al posto di Arciprete – hanno permesso alla Futura di ridurre lo svantaggio e inseguire. Nuovo break ospite e nuova reazione biancorossa sino al -3 ma alla fine il tabellone ha detto 21-25 e 1-3 per la Itas, seconda sconfitta consecutiva invece per Busto.

Elisa Zanette, con 14 punti, è risultata la miglior marcatrice delle Cocche con la rientrante Member-Meneh a quota 12 (a Olbia era uscita di scenda dopo pochi scambi) e con Arciprete a 11. Buon lavoro a muro dove però Trento è stata più incisiva (11-7 per le ospiti) mentre F. Micheletto con 16 punti è stata la top scorer della partita.

«Complimenti a Trento per la partita e per il campionato che sta disputando – ha detto Amadio nel dopo partita – Il primo set è stato ottimo ma sapevo che sarebbe stato difficile tenere quel ritmo. Nel secondo il break di 4-0 nel finale ha condizionato l’andamento: stavamo giocando bene e quello è il rammarico. Rammarico anche per alcune situazioni in cui potevamo fare noi il secondo o terzo break, non l’abbiamo chiuso e dunque Trento merita di aver vinto. Dovremmo essere cinici e precisi sempre, soprattutto con avversarie forti».