Asst Sette Laghi, Anna Malesci nominata Direttore del Distretto di Varese

È stato nominato il nuovo Direttore del Distretto di Varese: si tratta di Anna Malesci, ex Direttore della Farmacia dell’ASST Sette Laghi e Direttore della Struttura Assistenza Protesica e Ufficio Farmaceutico per il Territorio, che ora lascia per acquisire questo nuovo incarico.

Il Distretto costituisce il luogo di gestione e di coordinamento funzionale ed organizzativo della rete dei servizi sociosanitari a valenza sanitaria e sanitari territoriali, garantendo una risposta assistenziale integrata sotto il profilo delle risorse, degli strumenti e delle competenze professionali, per determinare una efficace presa in carico della popolazione di riferimento.

In particolare, il Distretto svolge sia una funzione di programmazione, sia erogativa dei servizi. Coordina inoltre l’assistenza primaria, di competenza dei Medici di Medicina generale, di quelli della Continuità assistenziale e degli Infermieri di Famiglia e Comunità, e offre le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, garantendo l’integrazione con le attività sociali di competenza degli enti locali. Assicura inoltre il coordinamento tra le cure primarie, i servizi territoriali e l’attività ospedaliera.

In particolare, al Distretto di Varese, oltre a queste funzioni, competono la sanità penitenziaria e della disabilità e la responsabilità della cura di tutti gli aspetti igienico sanitari delle strutture sanitarie afferenti al polo territoriale. Vi afferiscono, inoltre, la Casa Comunità di Varese, che è entrata in funzione il 28 dicembre scorso, che si trova in viale Monterosa e, in parte, in attesa che si concludano i lavori di ristrutturazione, in via Ottorino Rossi, e la Centrale Operativa Territoriale.