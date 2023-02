Astuti e Majorino a Malnate: “Cambiare per la nostra regione è possibile e bello”

“Ho aperto la campagna elettorale il 2 dicembre a Varese e la chiuderò venerdì sera 10 febbraio ancora da voi al teatro Santuccio”.

Pierfrancesco Majorino è in forma e tiene l’attenzione del pubblico fino alla fine rivelando anche la sua attenzione a questo territorio. Una scelta che ha diverse ragioni, non ultima quella di portare la sfida in casa dell’attuale Presidente della Regione Attilio Fontana che anche oggi ha rifiutato il confronto non partecipando alla trasmissione di Lucia Annunziata.

L’aula magna delle scuole a Malnate era piena in ogni posto con tanti giovani in piedi per ascoltare l’ex sindaco e consigliere regionale uscente Samuele Astuti e Pierfrancesco Majorino che corre per la presidenza della Lombardia.

La sindaca Irene Bellifemine e il segretario cittadino del Pd Matteo Rodighiero hanno aperto la serata. Dopo di loro ha preso la parola il senatore Alessandro Alfieri. “Questa per me è la seconda casa ed ho un legame speciale con Malnate. Samuele ha dimostrato di saper fare politica e di portare risultati per la sua comunità”.

“Non chiediamo il voto contro chi ha governato – ha esordito Samuele Astuti – ma per cambiare la Lombardia. E lo faremo partendo dalla sanità perché abbiamo un sistema dove comanda il privato. Noi abbiamo bisogno di una sanità pubblica dove funzionino sul serio le case della comunità. Dobbiamo pagare di più i sanitari per garantire un servizio migliore, ma anche miglioramenti per la loro vita. Il secondo punto è la mobilità con un trasporto pubblico che funzioni bene. In cinque anni è peggiorato in modo forte con i treni in orario passati dall’84% al 77%. L’ambiente e la formazione sono gli altri argomenti su cui muoverci subito e bene. Cambiare per la nostra regione è bello”.

Majorino è arrivato a Malnate dopo una giornata impegnativa in cui ha fatto su e giù anche da Roma per partecipare a un dibattito in tv.

“Il presidente uscente si sottrae al confronto. Lo ha fatto anche oggi da Lucia Annunziata e non è la prima volta. È un segnale preciso che la partita non è chiusa. Ho aperto la campagna elettorale a Varese il 2 dicembre e la chiuderò ancora qui il 10 di febbraio. È una scelta precisa sapendo della fatica che si fa qui. Ma per questo è importante tornare. Noi siamo uniti e andiamo avanti anche in un momento congressuale come quello per cui si sta lavorando. Stiamo costruendo un laboratorio per il futuro della Lombardia. In questi anni è mancata una regia pubblica e nessuna regione in Italia ha visto crescere come in Lombardia le liste d’attesa e la privatizzazione dei servizi. È inaccettabile questa condizione”.

Majorino ha poi parlato di Fontana e Gallera in modo diretto “hanno fatto pasticci incredibili durante il covid e ora hanno il coraggio di scrivere che hanno tagliato le liste d’attesa. Abbiamo tantissimo da fare anche nel sociale. Una regione più ambiziosa è quella che sta vicina ai comuni. Altro che autonomia come stanno riprovando a fare sapendo che non bastano gli slogan. Noi faremo un super assessore per le relazioni con Bruxelles per prenderci i fondi che ci sono. Ribalteremo la gestione di Trenord perché oggi non è accettabile e dignitoso quello che vediamo. Rivedremo il trasporto pubblico facendo massima attenzione all’ambiente”.

Il lavoro e la formazione sono un altro aspetto centrale del programma. “Dobbiamo prevedere un sistema che faccia dialogare le imprese con le persone. Sono per la crescita ma perché tutti ne possano godere. L’innovazione è centrale così come l’ambiente. In Europa i paesi che crescono di più sono quelli che hanno maggiore innovazione ma che hanno anche attenzione al digitale e all’ambiente”.

La partecipazione dei ragazzi alla politica “ci vede responsabili perché loro possano sentirsi protagonisti grazie a una politica diversa, più utile e più avvincente. Abbiamo una grande opportunità e insieme con la Lombardia faremo respirare tutta la politica. Se devo prendere un esempio questo è Luca Attanasio che tanto si è battuto per un mondo migliore”.