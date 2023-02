Astuti (Pd): “Asst Valle Olona, Serve un serio intervento per rimediare all’emergenza anestesisti”

Nell’Asst Valle Olona per gli anestesisti è emergenza. A rilanciare l’allarme è Samuele Astuti, consigliere regionale uscente del Pd e ricandidato alle elezioni regionali del 12 e 13 febbraio prossimo.

«All’ospedale di Saronno da tempo l’anestesia si regge solo su pochissimi professionisti e con l’apporto di cooperative esterne, a Busto Arsizio ne sono rimasti solo 9 mentre ne servirebbero 20 e anche qui è necessario l’apporto delle cooperative. Solo l’ospedale di Gallarate può ancora contare su 14 anestesisti, un numero appena sufficiente a garantire gli interventi – commenta il candidato dem -. Per rimediare il direttore generale sposta i professionisti da una struttura all’altra. Una scelta che crea problemi all’ospedale che perde risorse senza risolvere quelli della struttura che le riceve. Il risultato è che tutta l’Asst Valle Olona vive una condizione di grande criticità, come purtroppo vedono ogni giorno operatori e pazienti».

«È questo – conclude Astuti – il frutto della scellerata gestione della sanità lombarda della giunta Fontana, che sta abbandonando al proprio destino strutture centrali per il nostro territorio, anche per l’attesa dell’ospedale unico. Noi crediamo che vada realizzato ma non si può continuare a perdere tempo. E’ stato annunciato la prima volta più di otto anni fa ma siamo ancora al nulla di fatto. Appena eletti ci impegneremo per chiudere l’accordo di programma, rivedere e approvare la Vas (Valutazione ambientale strategica) superando le criticità evidenziate e partire con il progetto in un’area idonea».