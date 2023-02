Ats Insubria ha segnalato un caso di scabbia nelle scuole di Malnate

Un caso di scabbia è stato segnalato da Ats Insubria, in particolare dalla SS Malattie Infettive e Governance Vaccinazioni, all’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” di Malnate. Per questioni di privacy non è stato indicato a quale plesso dell’istituto – che comprende tre scuole primarie (Malnate, Gurone e San Salvatore) e una secondaria inferiore – fa riferimento la segnalazione, ma la direzione scolastica si è già attivata per la bonifica dei locali, come da indicazioni di Ats. La direzione scolastica ha informato prontamente tutte le famiglie inviando la comunicazione tramite il portale dedicato ai genitori.

L’Associazione Genitori Malnate si è attivata a sua volta per tranquillizzare la comunità: «In riferimento alla circolare n.179, urge precisare che l’avviso è stato inoltrato a tutti i plessi indistintamente, visto che la comunicazione ufficiale riporta tale intestazione. Dopo un confronto con la direzione scolastica, si comunica che il caso segnalato è già stato isolato. Non si vuole creare panico tra le famiglie, ma solo maggiore attenzione ai possibili sintomi. La direzione scolastica si è già attivata per la bonifica dei locali, come da istruzioni di Ats. Tranquillizzate le famiglie».

Di seguito la segnalazione inoltrata da Ats Insubria all’Istituto Comprensivo

Si informa che è pervenuta alla scrivente SS Malattie Infettive e Governance Vaccinazioni, segnalazione di un caso di scabbia, relativa a un bambino/a frequentante il vostro Istituto.

In merito a tale patologia si segnala quanto segue:

La scabbia è una malattia della cute, contagiosa, dovuta ad un artropode (Sarcoptes Scabiei);

Il periodo di incubazione, della durata da due a sei settimane, è necessario per la replicazione dei primi parassiti e lo sviluppo dei sintomi;

Al punto di entrata sulla cute si può talora rilevare un piccolo ponfo o macchiolina rosso – brunastra, la cui comparsa viene in genere trascurata;

I sintomi sono costituiti da intenso prurito, specialmente notturno, da lesioni da grattamento e da comparsa di cunicoli (linee sottili e lunghe da cinque a dieci millimetri), che terminano con una rilevatezza puntiforme;

La trasmissione avviene per contatto personale (cute – cute), più raramente mediata dagli indumenti o dagli effetti letterecci, per tutto il periodo in cui il paziente rimane infetto e non trattato, compreso il tempo precedente la comparsa dei sintomi.

Risulta fondamentale al fine di interrompere il contagio e il diffondersi della parassitosi che in caso di comparsa dei sintomi descritti (prurito specie notturno, piccole eruzioni cutanee), ci si rivolga al proprio medico che valuterà la necessità di una eventuale visita dermatologica.

I casi sono riammessi alla frequenza della collettività scolastica solo al termine di idoneo trattamento farmacologico, previa visita specialistica dermatologica o del pediatra. I soggetti riammessi a frequentare la scuola non costituiscono più rischio per la collettività.

Si informa inoltre che sono state fornite alla Direzione Scolastica le opportune indicazioni per la bonifica ambientale.

Si comunica che il periodo di sorveglianza dovrà protrarsi fino alla data del 06/04/2023 Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare gli operatori della scrivente S.S. al cellulare aziendale 3341077597.