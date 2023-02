Attacco poetico a Sesto Calende: il flash mob delle poesie passa dal Lago Maggiore

Sesto Calende sarà inondata da un Attacco Poetico, il flash mob di poesia organizzato dalla Nazionale Italiana Poeti giunto alla terza edizione.

La soverchiante potenza delle parole, dei versi e delle rime si manifesterà in tutto il mondo online, in diretta dalla pagina Facebook di Attacco Poetico e della Nazionale Italiana Poeti domenica 19 febbraio. Una data non casuale, la Giornata Mondiale della Giustizia Sociale.

In collegamento con tantissime realtà, locali e internazionali, la diretta avrà anche l’accento di Sesto Calende grazie alle “due anime in versi” della città sul Ticino: la “Poetrice” Rossana Girotto ed Elena Zeni, conosciuta e amata in città per i suoi racconti dalla finestra condivisi con la comunità digitale.

Sesto Calende trasmetterà per circa 30 minuti, dalle 9 alle 9:30 di mattina, a cavallo tra due capitali al di là del Mar Adriatico: Tirana e Budapest.

Nel rispetto dalla natura del flesh mob, chiunque sia mosso da un istinto poetico potrà partecipare all’iniziativa. Per farlo sarà sufficiente contattare le due organizzatrici della diretta sestese via social, oppure recendosi da Rossana Girotto alla Galleria dei Cristalli di Piazza Mazzini.

«Siamo felici di inserire la nostra Sesto in questa festa della poesia che unisce tante città e tanti poeti sotto le bandiere della Cultura e della condivisione» commentano Girotto e Zeni nel lanciare l’iniziativa.