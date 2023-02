“Attimo” è il nuovo singolo dei fratelli rapper varesini Hybris e Totò

Rispettivamente classe 1997 e 2002 Marco e Daniele Parise, in arte Totò e Hybris, sono due rapper e fratelli della provincia di Varese. Nati e cresciuti a Marchirolo, i due giovani artisti rappresentano il territorio «nella crew – Rap Pirata – fondata da Inoki nella sezione Lombardia» e ormai da anni portano la loro musica in diverse città, come Lugano, Bergamo, Brescia, Verona e Catanzaro, dove hanno avuto l’opportunità di aprire concerti ad artisti più affermati come Esa e gli OTR, Vacca in Barroso e Don Vacca Corleone Tour.

Autoproduttori delle proprie canzoni, dalla scrittura alla registrazione fino alla produzione, Hybris e Totò nel 2015 hanno fondato “Attic Studio”, uno studio di produzione situato nel loro paese natale, e dopo questo grande traguardo l‘obiettivo ora è «far riprendere l’interesse sull’Hip Hop alla provincia di Varese», a partire dal loro nuovo inedito dal titolo “Attimo”: uscito venerdì 17 febbraio a mezzanotte e oggi disponibile su tutte le principali piattaforme digitali come Spotify.

Un brano che strizza l’occhio alle sonorità “Club Banger” ma al contempo lancia un chiaro messaggio: «Gli istanti, gli attimi sono fugaci e volatili ma sono proprio questi che, se colti , portano a godere appieno della propria esistenza rendendoci padroni del nostro futuro. Il viaggio della vita dipende da quello che facciamo attimo dopo attimo ma il tempo a volte sembra non bastare – spiegano Hybris e Totò -. La fortuna del nostro viaggio dipende dall’interpretazione e dal significato che attribuiamo agli istanti vissuti. Abbiamo sempre seguito la filosofia del less is more. Siamo sempre alla ricerca di nuove sonorità e di contenuto, al fine di portare alle orecchie dei nostri ascoltatori un prodotto che valga la pena di essere ascoltato ma che soprattutto lasci un segno»

Realizzato in collaborazione con il producer Russo YoungMoney la traccia «è stata prima eseguita live e dopo i diversi feedback positivi ricevuti dal pubblico abbiamo deciso di pubblicarla ufficialmente. Seppur pubblicata come singolo, “Attimo” rappresenta il primo tassello di un progetto più grande. Non ci faremo attendere per le prossime pubblicazioni, che avverranno con una cadenza molto più frequente» concludono i due fratelli, che si potranno sentire dal vivo il 24 febbraio all’Hollywood Milano in collaborazione con N0T BUSY events e il 31 marzo all’Arlecchino di Vedano Olona, Opening Act OTR “Splendente Tour” in collaborazione con Mad Boys Eventi.