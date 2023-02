Aule studio e coworking, 1200 metri quadri per il nuovo spazio Informagiovani a Varese

Milleduecento metri quadrati sviluppati su due piani nell’ex Einaudi di via Como a Varese.

Sarà questo il nuovo spazio dell’Informagiovani che si appresta a nascere: l’edificio sarà riservato ai ragazzi e alle ragazze della città e nei prossimi mesi sarà riqualificato e valorizzato grazie anche alle risorse ottenute dal PNRR. In tutto 500 mila euro che saranno utilizzati per rendere lo spazio più moderno e adatto alle esigenze dei giovani utenti.

Il progetto del nuovo Informagiovani è stato presentato questa mattina, 8 febbraio, in un incontro nella sala Morselli della biblioteca di Varese cui erano presenti il sindaco Davide Galimberti, e gli assessori Andrea Civati e Rossella Dimaggio. Con loro c’era anche Matteo Capriolo, consigliere comunale delegato alle Politiche giovanili, che ha illustrato i contenuti dell’intervento alle associazioni giovanili che operano a Varese e che sono stati chiamati a decidere la natura degli spazi e a dare una disponibilità per una “autogestione” della palazzina.

«La realizzazione di questo spazio è importante non solo per i lavori che verranno effettuati – ha detto il sindaco Davide Galimberti – ma soprattutto per il percorso partecipativo messo in campo con i giovani che lo vivranno. Insieme a loro infatti costruiremo non solo il nuovo Informagiovani ma lo riempiremo anche di contenuti e di progettualità per fare in modo che sia il loro luogo dove vivere la città, studiare, confrontarsi, divertirsi e crescere insieme: un luogo che vuole crescere dal basso”».

Il progetto prevedere la realizzazione di nuovi spazi polifunzionali che consentiranno di avere luoghi per lo studio a disposizione per gli studenti della città (a loro sarà dedicato l’intero primo piano, per un totale di circa 100 posti), ma ci saranno anche sale dedicate alla cultura per le associazioni e anche una sala convegni dove sarà possibile organizzare eventi e trovare spazi di aggregazione. Nello stesso edificio poi troverà sede anche l’Informalavoro, che avrà aule dedicate al coworking (sono previste 14 postazioni) per lavorare, ma anche sale più piccole dove poter sostenere colloqui.

«Il nuovo Informagiovani – ha spiegato il consigliere Capriolo – sarà uno spazio dove i giovani potranno portare le loro idee, la loro creatività e voglia di partecipare e stare insieme in una zona che sta tra la riqualificazione del piano stazioni e lo studentato di Biumo. Al di là quindi del luogo di studio, più fucina di idee e luogo di aggregazione dove scambiare spunti di creatività giovanile. A Varese dunque finalmente avremo un vero spazio dedicato a noi ragazzi e ragazze, moderno e adatto alle nostre esigenze».

«Questi spazi per la socializzazione e gli scambi culturali sono fondamentali – ha aggiunto l’assessore Dimaggio – ma il bello di questo progetto è anche quello che studieremo insieme ai giovani la migliore forma di gestione del luogo. Inserendo così il nuovo Informagiovani in un contesto più ampio legato alle politiche giovanili».

L’edificio verrà quindi riqualificato realizzando al piano terra gli uffici, tre aule studio, un’area eventi e due locali per il coworking. Al primo piano ci saranno tre altre aule studio più un locale ristoro. A disposizione dei ragazzi anche l’esterno e il cortile dell’edificio – con tanto di orto urbano – per realizzare progetti ed eventi.

«L’Informagiovani, il nuovo studentato di Biumo, il polo culturale della ex Caserma: va letto così il progetto che presentiamo oggi dedicato ai giovani – ha concluso l’assessore Andrea Civati – perché tutto questo fa parte di un ampio progetto che guarda alla nostra città del domani, più universitaria, più viva, più attrattiva anche per i ragazzi e le ragazze. E in tutto questo, il processo partecipativo con il coinvolgimento di tutte le realtà e associazioni è in grado di fare davvero la differenza».

Il progetto è a livello del bando di gara, che verrà pubblicato entro il mese: una volta aggiudicati i lavori, sono previste 27 settimane di riqualificazione funzionale della palazzina: lo spazio sarà quindi a disposizione dei giovani a partire dal 2024.

La presentazione del progetto