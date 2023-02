Azzate s’illumina di meno con locali e bar a lume di candela

Anche quest’anno la Pro loco di Azzate aderisce a M’illumino di meno 2023, la celebre giornata di sensibilizzazione sul risparmio energetico e sulla razionalizzazione dei consumi lanciata nel 2005 da Caterpillar e Rai Radio2, in programma giovedì 16 febbraio.

La Pro loco partecipa dal 2014 a questa iniziativa e quest’anno – in collaborazione con l’associazione Commercianti di Azzate e con il patrocinio del Comune – proporrà ad alcune attività commerciali lo spegnimento per un’ora di tutte le luci non indispensabili. Un simbolico silenzio energetico in cui si attenueranno le luci di tutti bar, ristoranti e pizzerie di Azzate, creando ambienti a “lume di candela”. Sarà fornita a tutte le attività coinvolte una candela simbolo dell’evento.

Nell’edizione 2023 la Pro loco distribuirà inoltre il “Decalogo di m’illumino di meno” all’asilo della Fondazione Scuola dell’infanzia.

«L’obiettivo è promuovere la riflessione sul tema dello spreco di energia, che si può evitare con interventi strutturali ma anche con semplici accorgimenti che ogni singolo individuo può mettere in pratica – spiegano gli organizzatori – La coibentazione, l’uso di fonti rinnovabili, il ricorso a mezzi di trasporto meno impattanti sull’ambiente, l’attenzione a disattivare gli apparecchi elettronici che non si stanno utilizzando, etc. Nel “vademecum”, distribuito anche in tutti i locali pubblici di Azzate, sono indicati alcuni consigli».