I bambini aiutano a piantare 50 nuovi alberi al Parco Morselli di Gavirate

Adulti e bambini ieri al lavoro al Parco Morselli di Gavirate dove grazie al progetto “Un albero per il futuro” sono state messe a dimora 50 nuove piante.

Il progetto, che porta la firma di Natù, coinvolge attivamente le realtà locali nella lotta contro il cambiamento climatico, è stato attivato in diversi comuni italiani per generare un impatto ambientale positivo e diffondere cultura ambientale: “Grazie ad Autotrasporti Bertoni è stato possibile attivare il progetto nel comune di Gavirate – spiegano i responsabili dell’iniziativa – L’azienda infatti ha dimostrato grande interesse nel favorire un’iniziativa che trattasse la sostenibilità ambientale ma che coinvolgesse anche la popolazione in un progetto di inclusione sociale a 360°. La partnership tra Autotrasporti Bertoni e Natù ha consentito la donazione di nuovi alberi destinati alle aree verdi comunali e il patrocinio rilasciato dal Comune di Gavirate ha favorito la partecipazione delle istituzioni scolastiche”.

Alla piantumazione hanno partecipato gli studenti della Scuola primaria Risorgimento di Gavirate che hanno vissuto un’esperienza in natura molto significativa piantando con le proprie mani i nuovi alberi, aiutati da professionisti ed esperti. Un’esperienza che si colloca in un percorso di didattico sviluppato nelle scuole della zona.

“Con “Un albero per il futuro” Natù infatti si adopera per fornire agli istituti scolastici materiali didattici riguardanti tematiche importanti come riciclo, equilibrio della natura e forza degli alberi che accompagnino i ragazzi in un cammino di sensibilizzazione nel rispetto del pianeta Terra. Grazie alla collaborazione con l’assessorato all’ambiente è stato possibile identificare la giusta area da riforestare e le specie corrette da mettere a dimora. Pertanto nel Parco Morselli vi sono da oggi giovani esemplari di castagno, acero, salice, betulla e pero che hanno l’obiettivo di favorire la biodiversità, assorbire agenti inquinanti come la CO2, migliorare il benessere dell’area e dei cittadini che frequentano questo polmone verde cittadino”.

L’attività di sostegno e cura delle nuove piante sarà gestita da un’associazione territoriale di integrazione sociale fino al completo radicamento: un passaggio fondamentale che ha due obiettivo, garantire la riuscita del progetto tramite la cura fino al completo radicamento (12 mesi) e integrare nella comunità persone con fragilità.

“Siamo orgogliosi della riuscita di questo evento e ringraziamo Emanuela Bertoni e l’amministrazione di Gavirate per averci affiancato nella nostra iniziativa – dice Vincenzo Fusco, coordinatore nazionale di Natù – Oggi la comunità fatta di realtà aziendali, cittadini e studenti si è riunita per compiere un gesto importante nei confronti del pianeta terra. In questo evento generazioni diverse si unite nella necessità, sempre più presente, di compiere azioni concrete e ricche di amore per le persone e per il territorio”.