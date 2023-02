Bambini, biciclette e cani al posto dei rifiuti. Inizia la nuova vita del parco del Futuro a Busto Arsizio

Un passo alla volta e un’area degradata, abbandonata, riempita di rifiuti può diventare un parco dove potranno giocare i bambini e correre i cani. È il destino del quadrato di terra da 13 mila metri quadri di via del Roccolo a Busto Arsizio, che per anni è stato simbolo di degrado e che lunedì inizia un nuovo percorso di rigenerazione.

Prenderanno il via lunedì 20 febbraio, infatti, gli interventi di risanamento ambientale dell’area di via Castellanza/via del Roccolo. Si tratta in particolare della pulizia e dello smaltimento dei rifiuti rinvenuti fuori terra: i lavori, del valore di 445.000 euro, saranno propedeutici alla riqualificazione complessiva dell’area, già individuata come parco del Futuro.

«I lavori ci permetteranno di dare finalmente il via alla restituzione di quello spazio alla città; grazie al lavoro dell’Ufficio ecologia siamo pronti per liberarlo dai materiali depositati negli anni – afferma il consigliere Orazio Tallarida, delegato al Verde dal sindaco Emanuele Antonelli -. Come già previsto, l’area diventerà un’oasi verde, in cui troveranno spazio giochi per i bambini, un’area per i cani e una velostazione. Grazie al lavoro sinergico con l’assessorato alla Mobilità, diretto da Salvatore Loschiavo, il parco sorgerà sul percorso della pista ciclabile che metterà in collegamento la stazione Fs di Busto con la stazione di Castellanza».

«Abbiamo già individuato il nome, sarà il parco del Futuro perché vogliamo che sia a disposizione soprattutto dei bambini che devono ritrovare il tempo di giocare e muoversi all’aria aperta, magari in compagnia dei nonni» – conclude il consigliere.