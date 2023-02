Bambini in comunità con la mamma, protesta di nonni e papà davanti al municipio

Protesta davanti al municipio di Cavaria con Premezzo, per una vicenda che riguarda l’affidamento di due bambini che vivono in paese: una cinquantina di persone, guidate da papà e nonni paterni dei due bambini, hanno fatto sentire la loro voce con striscioni e silenziosa presenza davanti al palazzo comunale.

Come sempre in questi casi, raccontare la vicenda è complicato per due ragioni: le verità contrapposte delle due parti, ma soprattutto la necessità di proteggere i minori. La contrapposizione è tra la madre da un lato e il papà e i nonni paterni dall’altra.

«Oggi i bambini sono collocati presso i nonni, ma affidati all’Ente Comune» premette il sindaco Franco Zeni, vincolato alle informazioni essenziali sulla vicenda che è nelle mani del Tribunale per i minorenni.«C’è una valutazione in corso con la tutela minori per il cambio di collocamento dei bambini». Nello specifico, i bambini, che oggi vivono con i nonni paterni, potrebbero andare a vivere con la madre, in una comunità mamma-bambino in cui vengono – per così dire – monitorati.

L’ipotesi è data per certa dai nonni e dal padre: «I bambini sono sempre stati con noi, sono con noi da sette anni» spiega la nonna Francesca. «Gli assistenti sociali hanno deciso che i bambini stanno male in casa mia e devono andare in comunità con la mamma. Ma i bambini non hanno mai vissuto con la mamma, che girava per ospedali: loro vogliono stare con noi, hanno vita, scuola e sport qui con noi». Con loro ci sono amici, genitori di amichetti e compagni di scuola dei bambini, autori di una protesta silenziosa, con striscioni esposti sulle staccionate all’ingresso del municipio.

Il sindaco Zeni ribadisce che non ci sono decisioni già assunte. Aggiunge l’assessore al sociale Irene Scaltritti: «È una vicenda complessa partita nel 2019: la decisione viene assunta da tutto un nucleo, la Tutela Minori, la questione viene valutata da psicologi, educatori ed assistenti sociali. La priorità assoluta è il benessere dei minori: è lo spirito che dovrebbe animare gli adulti, anche se non sempre è così».

I nonni e il padre invece sono convinti che la decisione sia già presa e contestano che i due bambini vadano con la mamma (pur rimanenendo affidati al Comune): «Appena arriva il decreto andranno a vivere in comunità con la mamma. Noi non vogliamo che i bambini vadano a vivere in comunità: la mamma non si è mai interessata alla questione» ribadisce ancora la nonna. «Hanno sempre vissuto con noi. I bambini non camminavano neppure quando sono venuti qui. Chi gli ha dato da mangiare in questi anni?». D’altro canto anche la madre vuole fare sentire le proprie ragioni e in passato aveva anche protestato pubblicamente per chiedere di vedere i bambini, dopo aver superato un periodo di problemi di salute.

L’amministrazione ricorda in ogni caso che l’ente Comune ha una funzione esecutiva: «Come amministrazione comunale ci limitiamo ad eseguire le ordinanze del Tribunale dei minori, che è l’organo competente a esaminare una situazione molto complessa ed e l’unico soggetto che ha tutti gli elementi per esprimersi e valutare la situazione».