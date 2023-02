Benvenuti alla 160 edizione del Carnevale Rabadan di Bellinzona

Finalmente dopo quasi tre anni vissuti tra pandemia e restrizioni il Carnevale RABADAN di Bellinzona torna a festeggiare come una volta. Sarà un’edizione con tutti gli ingredienti del Carnevale: cortei, carri allegorici, gruppi e Guggenmusik. Ci saranno concerti e musica dal vivo al capannone, pranzi per i più anziani, per i disabili e per gli attori del grande corteo mascherato, aperitivi e cene a tema durante le serate.

Non mancherà la festa dei bambini e il Rabathlon del lunedì, come nemmeno la famosa risottata del martedì grasso.

Un’edizione con tutte le carte in regola per festeggiare degnamente i primi 160 anni del RABADAN.

Tutti avrete sentito parlare de Rabadan da amici che lo hanno vissuto in prima persona o dai tanti ticinesi che ce l’hanno nel sangue. E’ tempo allora di vivere le atmosfere di questo coloratissimo evento, tra maschere, tamburi, coriandoli e tanto buonumore.

Non serve avere un costume di carnevale elaborato, è sufficiente indossare vestiti colorati, un cappello strano o un paio di occhialoni. Una maschera, come vuole la tradizione del carnevale in tutto il mondo, permette di essere liberi e uguali, azzerando gli ostacoli legati alla professione, al ceto, all’età e all’origine. Le maschere mettono poi subito allegria ed ecco quindi tutti gli elementi riuniti per creare lo spirito giusto.

Nei giorni del Rabadan per le strade, ma anche nei negozi, le persone sono mascherate. Durante la solenne cerimonia del giovedì sera sulla terrazza della torre del municipio il carnevale prende possesso della città e diventa imperdibile perdersi il corteo del guggen, la sfilata dei carri di domenica pomeriggio o il risotto e luganiga serviti martedì a mezzogiorno.

La via di accesso al Rabadan è costellata di coriandoli, vetrine e negozi addobbati a tema. Ma in ognuna delle strade del centro di Bellinzona, il Carnevale porta balli, danze, allegria e tanti concerti di guggen, grandi successi interpretati con trombe e tamburi.

Biglietteria online

I biglietti sono in vendita online sul sito rabadan-tickets.ch/ per tutta la durata dell’evento e fino alle 17.00 del giorno stesso. Il Pass settimanale sarà in vendita online unicamente fino al 16 febbraio 2023. Durante la manifestazione, alle entrate principali ci sarà la possibilità di acquistare i biglietti per le serate, ai quali però verrà applicato un’extra a copertura delle spese. Si consiglia pertanto di acquistare i biglietti online, anche in virtù del trasporto pubblico incluso.

