In biblioteca Bruna Brambilla a Varese un incontro alla ricerca della propria Zona Franca

Si terrà giovedì 23 febbraio 2023 alle 17.45 presso la Biblioteca “Bruna Brambilla” nell’Istituto Anna Frank di Via Carnia 155, a Varese un incontro con Alessandro Rosato, autore del libro “Zona Franca”. Rosato sarà presentato da Maria Lettieri, volontaria della Biblioteca

Zona Franca è un romanzo di formazione in cui l’autore si interroga sulla ricerca della propria identità, sulle scelte dettate dall’abitudine o dalle pressioni sociali, sulle esitazioni che hanno cambiato la storia, sulle passioni accantonate, sulla potenza che non si è tradotta in atto. Ma anche sulle seconde possibilità che la vita ci offre e sulla voglia di vivere fuori dagli schemi. È anche lo specchio di una generazione, la cosiddetta “generazione Erasmus”: giovani inquieti, dalla

vita frenetica, sentimentalmente instabili, che non hanno ancora trovato il loro posto nel mondo. Un mondo fatto di schemi e definizioni, in cui la vita scorre come una check-list di cose da fare, la ZONA FRANCA – una frazione di secondo che non appartiene a nessuno, simile all’istante sospeso in cui si taglia un incrocio quando il semaforo è rosso per tutti – diventa metafora di un viaggio introspettivo in fondo ai limbi, agli inferni e ai paradisi perduti del cuore.

Alessandro Rosato, originario di Varese, è uno scrittore, filmmaker e artista multidisciplinare con un

background in pubblicità, sia in Italia che all’estero. Laureato con lode in Comunicazione all’Università degli

studi di Pavia e due master conseguiti in brand management (UPF-IDEC) e in regia cinematografia (ESCAC)

a Barcellona, ha lavorato come tutor e assistente per corsi universitari, come copywriter, e come brand strategist e researcher per agenzie di pubblicità e brand internazionali come Pernod Ricard, DDB, Nike e molti altri.