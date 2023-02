Big animals face è la festa di Carnevale con sfilata nel rione di Valle Olona

Evento speciale domenica 19 febbraio all’Oratorio del rione di Valle Olona per una speciale Festa di carnevale: “Big animals face”. Il ritrovo è per tutti sabato pomeriggio alle 14.45 davanti all’ingresso dell’oratorio in via Mori, già in maschera. Da qui alle ore 15 partirà una sfilata per le vie del rione guidata da “personaggi animaleschi”.

Al rientro in oratorio chiacchiere e giochi per tutti fino alle 17.30 quando è in programma una seconda mini sfilata in oratorio delle mascherine e infine premiazione della mascherina più originale.

Alle ore 18 è previsto uno spettacolo teatrale: una commedia in vernacolo e infine dalle ore 19 cena a base di pizza (per chi si sarà prenotato entro la serata di venerdì 17 febbraio al numero 333 2913459) ed estrazione dei biglietti vincitori della sottoscrizione a premi.

Il costo della cena è di 10 euro per gli adulti, 8 euro per i bambini.

NB: Nella giornata di domenica 19 febbraio gli altri oratori della Comunità pastorale rimarranno chiusi.