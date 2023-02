Bullismo e cyberbullismo, a Cuasso al Piano una conferenza per genitori e docenti

Giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 20.30 presso la Scuola Secondaria di primo grado di Cuasso al Piano, si svolgerà la conferenza condotta dalla dottoressa Cristina Mastronardi, psicologa e psicoterapeuta (nella foto), inerente le tematiche del bullismo e del cyberbullismo rivolta a tutti i genitori e i docenti. Inoltre ampio spazio sarà rivolto ai rischi connessi all’utilizzo dei dispositivi tecnologici e dei social network.

L’evento è sostenuto e finanziato dall’Associazione Genitori per la Scuola di Cuasso al Monte e rientra tra le iniziative svolte nell’ambito dell’Educazione alla legalità e prevenzione delle dipendenze dell’Istituto Comprensivo Statale “Don Milani” di Bisuschio promosse dal referente professor Paolo Franzato.

La dottoressa Cristina Mastronardi è Psicologa, psicoterapeuta e supervisore EMDR. E’ direttrice, con la dottoressa Isabel Fernandez, del Centro di Terapia EMDR di Varese. Nel corso degli anni ha approfondito il ruolo del trauma, con particolare riferimento a bullismo, cyberbullismo e rischi connessi alle tecnologie.

In questo ambito opera a livello clinico con autori e vittime di bullismo. Coordina progetti di prevenzione in numerosi istituti scolastici. Relatrice a conferenze nazionali e internazionali, svolge attività di formazione sia in Italia sia all’estero.

Evento ad ingresso libero e gratuito.