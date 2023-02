Busto Arsizio Città Europea dello Sport 2023, un grande evento per festeggiare con le società sportive

Il 2023 è iniziato da un mese e mezzo e di eventi sportivi in città, se ne sono già svolti molti ma altri arriveranno in un calendario che verrà aggiornato trimestralmente. «Busto Arsizio Città Europea dello Sport non è un riconoscimento di facciata perchè qui abbiamo più di 80 realtà sportive che coprono quasi tutto il panorama delle discipline con alcune punte di eccellenza che ci invidiano tutti». Così l’assessore allo Sport Maurizio Artusa ha presentato il jingle che accompagnerà durante l’anno le varie manifestazioni sportive, il logo e l’evento inaugurale che si terrà all’e-Work Arena di viale Gabardi il prossimo 26 febbraio.

Alla conferenza stampa di presentazione, questa mattina, i protagonisti sono stati i bambini della scuola primaria Bertacchi che hanno cantato dal vivo, per la prima volta in pubblico, il jingle che ha vinto il concorso lanciato dall’Assessorato allo Sport. Così ha raccontato come è nato il brano la maestra Marcella Mazzoni: «Volevamo un jingle immediato, orecchiabile e breve. Con Lorenzo Cozzi, insegnante in pensione, si è lavorato a questo brano che i bambini hanno saputo fare loro».

Il brano si può ascoltare qui

Poi è stato il momento della presentazione del logo, anch’esso realizzato dagli studenti ma delle scuole superiori. Quello scelto dall’amministrazione è stato realizzato da Alessia Gianattasio dell’istituto Acof realizzato con due omini stilizzati che fanno sport e formano la B è la A di Busto Arsizio con i colori blu e giallo che omaggiano la bandiera dell’Europa.

Alla presentazione erano presenti anche molti attori cittadini e non solo, «senza i quali – ha sottolineato Artusa – non si potrebbe parlare di Città dello Sport» tra i quali Cinzia Ghisellini (presidente dell’Associazione delle Società Sportive Bustesi), Alessia Toia di e-Work, Mauro Ghisellini direttore di Acof, Andrea Scandola di Aces Italia e Rita Paone Monari che sta portando avanti il progetto di Viva Vittoria (per saperne di più).

Infine Artusa ha presentato l’evento del 26 febbraio che si terrà proprio nel palazzetto di via Gabardi, casa dell’Uyba:«Saranno presenti 600 tra atleti adulti e bambini. Ci sarà la vicepresidente del Coni, Claudia Giordani (campionessa di sci degli anni ‘70), Lorenzo Marzoli di Sport e Salute e altri ospiti. Sono già 40 le società sportive che hanno assicurato la loro presenza. Al centro danza Aretè è stata affidata la direzione artistica dell’evento che sarà condotto da Giovanni Castiglioni (presidente Panathlon Malpensa e giornalista sportivo molto noto a Busto) e dalla giornalista tv Chiara Milani di Rete 55. Per l’occasione verranno premiati Leonardo Abruzzo, giovane motociclista in Moto3, la società ciclistica Alfredo Binda, il ginnasta Riccardo Maino, Matteo Masetti giavellottista, Mauro Miele campione rally master, Stefania Moneta campionessa di triathlon, Chiara Stefanazzi campionessa del mondo di twirling e l’associazione Il tigrotto. Madrina dell’evento sarà Francesca Marcon, legata a Busto Arsizio per il suo trascorso nella Yamamay delle grandi vittorie».

Infine i ringraziamenti di Artusa all’attuale presidente del Consiglio Comunale Laura Rogora che da assessore allo Sport aveva lavorato a questo riconoscimento e all’assessore ai Servizi Sociali Paola Reguzzoni per l’impegno a favore dello sport disabile.

Sul sito www.bustocittadellosport.it tutti gli appuntamenti.