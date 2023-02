Cadendo in casa si era fratturata l’omero che aveva perforato la cassa toracica: doppio intervento al Circolo di Varese

Una banale caduta in casa le aveva procurato una frattura scomposta dell’omero, con la testa dell’osso che era penetrata all’interno della cassa toracica arrivando a toccare l’arco aortico e la pleura. La complessa condizione della paziente è stata presa in carico dalla chirurgia toracica da quella traumatologica dell’ospedale di Circolo di Varese.

La paziente è stata prima sottoposta a un intervento in toracoscopia condotto dal Prof. Nicola Rotolo per rimuovere, pezzo dopo pezzo, la testa di omero dal torace. In sala operatoria anche il Dott. Fabio Berizzi e il cardiochirurgo, Dott. Andrea Musazzi a supporto nel caso frammenti di osso avessero toccato l’aorta, la pleura o un altro organo.

Tre giorni dopo, la donna è stata riportata in sala chirurgica dove l’equipe ortopedica specializzata nella Chirurgia di spalla, i dottori Puricelli e Pautasso, ha impiantato una protesi sostitutiva della parte prossimale dell’omero con delle caratteristiche particolari, proprio a causa della gravità della lesione subita.

La paziente, superate senza complicazioni le due operazioni, sta bene ed è in piena ripresa sia per quanto riguarda la funzionalità polmonare, sia per quella della spalla.

«Quello affrontato con successo nei giorni scorsi rappresenta un caso raro, quasi unico, – commenta il Prof. Fabio d’Angelo, Direttore dell’Ortopedia varesina – che ha potuto essere gestito con successo solo grazie all’approccio multidisciplinare e al gioco di squadra».