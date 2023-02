Cambi nel consiglio comunale di Malnate: dimissioni per Gulino e Regazzoni dell’opposizione

Il primo punto all’ordine del giorno del consiglio comunale di Malnate che si è svolto lunedì 30 gennaio ha visto le dimissioni di due membri dell’opposizione, in particolare nelle quote Lega, con l’ingresso nell’assemblea dei nuovi rappresentanti. (foto da Malnate.org)

A rassegnare le dimissioni sono state Daniela Gulino, che è stata la candidata a sindaco nelle elezioni del 2019 per il centrodestra, e Greta Regazzoni, candidata per la Lega.

Durante il consiglio comunale, il presidente dell’assemblea Olinto Manini ha letto le lettere di dimissioni, ringraziando «Daniela e Greta per tutto quello che hanno svolto per questo consiglio e auguriamo loro tutto il meglio per il futuro».

Le parole di Daniela Gulino: «Sono stata orgogliosa di aver ricoperto questa carica per quattro anni e di aver dato le mie energie, nel limite delle mie possibilità nel dare il mio contributo in questa assemblea elettiva. Purtroppo, a questo punto della mia vita, la carica è diventata incompatibile con i miei impegni personali, i quali non mi possono garantire continuità nello svolgimenti di questo importante e impegnativo pubblico servizio».

Il saluto di Greta Regazzoni: «Orgogliosa di aver ricoperto questa carica, contribuendo a questa importante assemblea elettiva, certa che chi mi sostituirà sarà assolutamente all’altezza del ruolo. Auguro un fruttuoso buon lavoro».

Il commento di Paola Cassina, capo gruppo della Lega in consiglio: «A nome di tutti i consiglieri, ringraziamo le due consigliere per il tempo prezioso che hanno donato alla continuità e auguriamo a loro buona vita. Siamo contenti di accogliere due persone che hanno voglia di fare»

A subentrare, e votati all’unanimità, sono stati Daniel Genualdi e Sara Andrea Abbiati, che si sono presentati.

Le prime dichiarazioni di Genualdi: «Volevo ringraziare tutti coloro mi hanno votato alle elezioni, permettendomi ora di prendere parte a questo consiglio. Per rispondere agli elettori, cercherò di fare un’opposizione critica ma costruttiva, ma soprattutto propositiva cercando di perseguire il bene della comunità. Per compiere il mio dovere cercherò di capire quali siano i punti critici dei progetti dell’amministrazione, in modo da proporre dei miglioramenti. Mi metterò a disposizione dei cittadini per raccogliere i loro malcontenti e portarli al tavolo delle commissioni, cercando di migliorare il benessere di tutti. Essendo geometra, il mio ambito principale sarà senza dubbio il territorio, dove metterò a disposizione le mie competenze per sviluppare delle soluzoni migliori portando il mio contributo e suggerendo delle innovazioni che possano rendere la città migliore. Insieme al gruppo Lega e alle forze di opposizione lavoreremo per portare avanti le battaglie di sempre, proponendo il modello di città che riteniamo più corretto e sono sicuro che l’amministrazione saprà cogliere senza pregiudizi i consigli che arriveranno da noi quando questi rappresenteranno obiettivamente il bene per la Città di Malnate e tutti i cittadini».

Le parole di Abbiati: «Esprimo i miei più sinceri sentimenti di orgoglio e gratitudine per essere subentrata a chi c’era prima di me, sono onorata di essere qui e rappresentare i cittadini di Malnate, che hanno espresso il loro voto in mio favore e potermi impegnare per migliorare la vita della nostra città».