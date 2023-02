Cambiamento climatico e sostenibilità energetica, se ne parla a Galliate Lombardo

Si terrà venerdì 10 febbraio, nella sala consiliare di Galliate Lombardo, il quarto appuntamento di “Uomo e Natura”, una serie di incontri organizzati dall’Assessorato alla Cultura del comune per indagare la relazione tra l’essere umano e ciò che lo circonda.

Dopo i primi tre incontri, dedicati alla micologia, all’indagine filosofica, e all’astrobiologia, l’appuntamento di venerdì sarà dedicato al tema del Cambiamento Climatico e della Sostenibilità Energetica. Dati alla mano, si parlerà di come sta cambiando il nostro ecosistema, di quali impatti questo fenomeno causa anche sul nostro territorio (basti pensare alle temperature record raggiunte in questo inverno e alla ormai cronica assenza di precipitazioni) e di quali azioni possiamo mettere in atto come singoli individui e come società per mitigarli.

Ospiti della serata saranno Paolo Valisa, metereologo del Centro Geofisico Prealpino di Varese, e Gianluca Ruggieri, ricercatore presso l’Università degli Studi dell’Insubria.

L’incontro avrà inizio alle 20.45, nella sede del comune di via Carletto Ferrari 12. Per informazioni è possibile scrivere o chiamare il numero 351 5280248.