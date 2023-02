Cambio storico nella chiesa Ucraina: da quest’anno il Natale si festeggerà il 25 dicembre

Con una decisione definita storica, dall’1 settembre 2023 la Chiesa Greco Cattolica Ucraina passerà al calendario gregoriano per le festività fisse, come il Natale. L’annuncio, come riferisce l’agenzia ACI Stampa, è stato fatto dall’Arcivescovo Maggiore Sviatoslav Shevchuk, Capo della Chiesa Cattolica Ucraina, dopo la decisione presa dal Sinodo dei Vescovi della Chiesa Greco Cattolica Ucraina, che si è riunito l’1-2 febbraio.

Fino ad ora, la Chiesa Greco Cattolica Ucraina, manteneva in comune con il mondo ortodosso orientale anche il calcolo della data delle festività, fatta secondo il calendario giuliano. Il Natale, dunque, per tutti gli ortodossi cadeva il 7 gennaio, e non il 25 dicembre: con la nuova decisione il giorno di Natale cadrà come nel resto del’Europa occidentale.

La Chiesa Greco Cattolica Ucraina passerà al nuovo calcolo del calendario solo per le festività fisse come il Natale, mentre la Pasqua rimarrà in comune con gli ortodossi, cioè secondo calendario giuliano, con un certo lasso di tempo per adeguarsi. Infatti: “Per le parrocchie o le singole comunità che non si dichiarano pronte per tale passo è prevista la possibilità dello svolgimento della vita liturgica secondo il calendario giuliano per il periodo fino all’A.D. 2025”. Il 2023 vedrà dunque la celebrazione di ‘due Natali’ per la Chiesa greco-cattolica ucraina: era infatti stato celebrato un mese fa, il 7 gennaio, e verrà celebrato nuovamente il 25 dicembre, ma sarà poi definitivamente quest’ultima la data per gli anni successivi.

Un aggiornamento del calendario era richiesto da tempo dai fedeli, ma ad accelerare il processo però potrebbe essere stata la guerra: in Russia il calendario delle festività seguito è quello ortodosso, il cambio di calendario li distinguerebbe ancor più fortemente