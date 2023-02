Il Campo dei Fiori Trail cerca volontari per la gara dell’11-12 marzo

Manca meno di un mese all’edizione 2023 del Campo dei Fiori Trail, la prestigiosa gara di corsa in montagna organizzata con partenza e arrivo sul lungolago di Gavirate e con i quattro percorsi che si snodano sul massiccio che domina Varese, una vera e propria palestra a cielo aperto perfetta per questo genere di manifestazioni. Il trail si disputerà nel fine settimana dell’11 e 12 marzo e il suo allestimento necessita del supporto di tante persone per una riuscita perfetta.

Per questo motivo gli organizzatori hanno lanciato una “chiamata” per tutti coloro che vogliono dare una mano, diventando volontari in occasione della gara. Un modo differente di partecipare al trail entrando nella squadra che permetterà a centinaia di atleti di gareggiare tra le bellezze naturali del Varesotto. (foto in alto: i volontari dell’edizione 2022)

Dare la propria adesione è semplice: è sufficiente collegarsi al sito ufficiale del trail (CLICCANDO QUI), leggere quanto scrivono gli organizzatori della gara e compilare il modulo online presente nella pagina dedicata ai volontari. Bisognerà comunicare i propri dati anagrafici, un recapito telefonico e segnalare quanto tempo ognuno può dedicare alla gara, tra venerdì 10 marzo (quando ci saranno gli allestimenti), sabato 11 e domenica 12. «A noi basta anche solo qualche ora, anche in un solo giorno» spiegano gli ideatori del trail.

L’Eolo CdF Trail si articola su quattro diverse distanze rispettivamente di 50 (Eolo), 38 (Vibram), 28 (Itas) e 11 (Elmec) chilometri. Al sabato ci sarà invece il “Minitrail” aperto agli studenti delle scuole elementari tra i 6 e i 10 anni. Una prova non competitiva e anzi ludica che ha lo scopo di promuovere l’avvicinamento allo sport e alla corsa nella natura.