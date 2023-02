Campo sportivo e castello del Parco I Maggio, a Malnate pronta un’estate di lavori

Partiranno nell’estate 2023 i lavori di Malnate legati ai fondi del Pnrr. Proseguono gli iter in Comune per la realizzazione delle opere. «Se tutto dovesse precedere come previsto – spiega il sindaco Irene Bellifemine -, nell’arco di 15 giorni ci sarà l’approvazione del progetto definitivo per il campo sportivo di via Gasparotto e per i lavori legati al Castello del Parco I Maggio. Per quanti riguarda l’area feste di via Pastore invece intorno metà marzo ci sarà la validazione progetto».

«Per arrivare a queste fasi – prosegue la prima cittadina – occorrono tutti i permessi, dalla Sovrintendenza ai vigili del fuoco, che potrebbero però rallentare fase progettuale. Entro 30 luglio dovremo comunque avere tutta la fase progettuale e l’affidamento di gara conclusi per iniziare i lavori ad agosto».

«Quando ci sarà l’approvazione – conclude Irene Bellifemine – faremo una comunicazione pubblica dei progetti mostrando i disegni. In questa fase abbiamo sempre avuto le dovute interlocuzioni con associazioni che hanno la gestione delle strutture».