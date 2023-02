Canestri, tifo, balli e spettacolo: la Varese School Cup ha preso il via

È decollata dalla palestra di via dei Gelsomini a Gavirate la prima edizione della Varese School Cup, il torneo di basket per scuole superiori organizzato sotto l’egida di VaRes, il marchio voluto da Pallacanestro Varese e dal trust Il basket siamo noi per tutte le attività sociali legate al club biancorosso.

Galleria fotografica Varese School Cup, tre squadre in campo a Gavirate 4 di 17

Il primo concentramento, disputato con la formula del girone all’italiana, ha visto impegnate tre formazioni: i padroni di casa dell’Edith Stein di Gavirate, il Dalla Chiesa di Sesto Calende e il Città di Luino. Ogni scuola, come da regolamento, non si è limitata a selezionare la squadra da schierare sul parquet ma ha affiancato una attività di comunicazione, di management e di coreografie con cui accompagnare i giocatori nel corso del torneo.

Sul campo a spuntarla sono stati proprio i ragazzi di Gavirate con due successi piuttosto netti: lo Stein ha battuto 49-30 il Dalla Chiesa e 52-38 il Città di Luino. Il terzo incontro ha visto prevalere la formazione di Sesto Calende con il punteggio di 43-40.

Come ci si aspettava, oltre allo spettacolo sul campo, anche il contorno è stato un successo: sia per la presenza e l’attività dei gruppi di ballo e cheerleader che si sono esibiti nelle pause delle partite, sia per la attività svolta dagli studenti incaricati di curare la comunicazione, sia per i contributi di “tifo positivo” sugli spalti. Dove non sono mancati tamburi e cori, striscioni e bandiere.

Il girone di Gavirate sarà ora seguito dagli altri appuntamenti: lunedì 6 febbraio scuole in campo al Campus di Varese mentre venerdì 10 sarà la volta della palestra di via Sottocosta a Gallarate. Tutti impianti, tra l’altro, già teatro di campionati di buon livello che garantiscono una cornice “professionale” al torneo.