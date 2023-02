Cardiologia di Tradate “aperta” dal 12 al 19 febbraio: numero verde a disposizione dei cittadini

La Cardiologia di Tradate, guidata dal Dott. Massimo Bignotti aderisce campagna nazionale “CARDIOLOGIE APERTE 2023” organizzata da ANMCO (Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri) e dalla Fondazione per il Tuo cuore HCF Onlus.

La campagna giunta quest’anno alla sua 17° edizione, si svolgerà dal 12 al 19 febbraio.

L’iniziativa consente di porre domande su problematiche legate al cuore chiamando il numero verde gratuito 800 05 22 33, dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 16.00. A rispondere, con indicazioni sulla promozione della prevenzione cardiovascolare e sul controllo dei fattori di rischio, ci saranno gli specialisti del reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Tradate, guidata dal dott. Massimo Bignotti.

Le malattie cardiovascolari rappresentano la prima causa di morte nel nostro paese, essendo responsabili del 44% di tutti i decessi, con una prevalenza più elevata della media europea (7.499 casi ogni 100mila abitanti) anche a causa dell’età media particolarmente alta della nostra popolazione. Entro il 2030, si prevedono nel mondo 24 milioni di morti all’anno per cause cardiovascolari.

Chi sopravvive a un attacco cardiaco diventa un malato cronico poiché la malattia modifica la qualità di vita. In Italia, secondo i dati Istat, la prevalenza di cittadini affetti da invalidità cardiovascolare è pari al 4,4 per mille e il 23,5% della spesa farmaceutica italiana è destinata a farmaci per il sistema cardiovascolare.

È fondamentale dunque ridurre il rischio cardiovascolare e la maggior parte degli eventi cardiovascolari è evitabile attraverso la prevenzione.

La Fondazione per il Tuo cuore dei Cardiologi Ospedalieri Italiani ANMCO, che da oltre venti anni si impegna attivamente nella ricerca e nella prevenzione cardiovascolare, dal 12 febbraio al 19 febbraio, in occasione di San Valentino, lancia l’iniziativa nazionale di Prevenzione Cardiovascolare “Cardiologie Aperte 2023”, giunta alla sua diciassettesima edizione.

La Campagna per il Tuo cuore 2023 sarà attiva anche sui social con l’hashtag #iltempodelcuore e #cardiologieaperte