Cardiologie aperte: una settimana di prevenzione cardiovascolare in Humanitas Mater Domini e nei centri medici Humanitas medical care

Infarto, cardiomiopatie, scompenso cardiaco e aritmie cardiache: sono solo alcune delle malattie cardiovascolari che, ancora oggi, rappresentano la principale causa di morte nel nostro Paese essendo responsabili del 34,8% di tutti i decessi. In particolare, nel 2020, nella provincia di Varese, le morti legate a queste malattie sono cresciute del 9,4% rispetto al 2019.

«Quest’ultimo dato, anche se allarmante, evidenzia come le malattie cardiovascolari siano ancora oggi un problema che può riguardare da vicino ognuno di noi. È importante, però, sottolineare che per prevenirle e contrastarle è possibile fare molto: le malattie cardiovascolari, infatti, sono in parte prevenibili. Accanto a fattori di rischio non modificabili (come età e familiarità), esistono quelli modificabili, ossia legati a comportamenti sul quale è possibile agire (fumo, consumo di alcol, scorretta alimentazione, sedentarietà, ipertensione, diabete)», spiega il dott. Angelo Anzuini, responsabile Cardiologia del Cardio Center di Humanitas Mater Domini.

La prevenzione primaria rimane la principale alleata della salute del nostro cuore. Con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza di stili di vita corretti, dal 10 al 18 febbraio, Humanitas Mater Domini e i centri medici Humanitas Medical Care aderiscono alle “Cardiologie Aperte 2023” promosse da “Fondazione per il tuo cuore” di ANMCO con una settimana di consulti gratuiti e incontri dedicati alla salute del cuore consultabili sui siti www.materdomini.it e www.humanitas-care.it. Tra questi, “Cuore matto sotto controllo”, un evento aperto al pubblico e trasmesso anche sui canali social dell’ospedale per approfondire il tema delle aritmie e della fibrillazione atriale.

Il relatore della serata sarà il Massimo Tritto, responsabile Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione del Cardio Center di Humanitas Mater Domini, intervistato per l’occasione da un ospite d’eccezione: il divulgatore scientifico per Fondazione Umberto Veronesi e Food Mentor, Marco Bianchi. L’incontro si terrà giovedì 16 febbraio dalle ore 20.30 e sarà l’occasione per fare il punto della situazione su queste patologie. «Le aritmie sono alterazioni del ritmo e della frequenza cardiaca. In molti casi sono innocue, ma a volte possono impedire al cuore di svolgere correttamente la sua funzione provocando danni importanti. Per questo motivo è importante saper riconoscere i campanelli di allarme e rivolgersi a uno specialista», spiega il responsabile di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione dell’ospedale.

«La Ricerca è amore per gli altri”: una mattinata solidale con il contributo di Dolce&Gabbana Dietro ogni diagnosi, prima di ogni cura, c’è solo la Ricerca. In occasione di San Valentino e dell’adesione alle “Cardiologie Aperte 2023”, nella mattina di sabato 18 febbraio, Humanitas Mater Domini ospiterà all’edificio 3 uno stand dedicato alla raccolta fondi per Fondazione Humanitas per la Ricerca. La campagna, dal nome “La Ricerca è amore per gli altri”, nasce dalla collaborazione con Dolce&Gabbana che ha realizzato la T-Shirt “Love for others”, di cui i ricavati della vendita saranno interamente devoluti ai progetti di Fondazione Humanitas per la Ricerca.

Le T-shirt sono in vendita anche su www. fondazionehumanitasricerca.it. Il Cardio Center di Humanitas Mater Domini grazie al lavoro integrato delle équipe di Cardiologia e di Elettrofisiologia ed Elettrostimolazione, con oltre 22mila visite ed esami cardiologici eseguiti, più di 1.800 ricoveri, 500 angioplastiche coronariche e 450 ablazioni transcatetere annui, il Cardio Center di Humanitas Mater Domini segue i pazienti occupandosi della salute del loro cuore a 360°: dalla prevenzione (con percorsi dedicati) alla diagnosi, dall’attività ambulatoriale al ricovero in caso di patologie cardiache e aritmologiche. All’attività del Cardio Center, che lavora in sinergia anche con il Pronto Soccorso dell’ospedale, si affiancano i Laboratori di Cardiologia interventistica (Emodinamica ed Elettrofisiologia).

A supporto dell’équipe del Cardio Center, anche un team dedicato all’interno della Diagnostica per Immagini, che si avvale delle migliori tecnologie presenti oggi, tra cui la TAC a 128 strati e la Risonanza Magnetica Cardiaca. Con l’obiettivo di essere sempre più vicini ai pazienti, gli specialisti del Cardio Center dell’ospedale sono presenti anche nei centri medici Humanitas Medical Care sul territorio.