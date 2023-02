Carignola: “Formazione dei giovani verso il lavoro scarsa? Le responsabilità sono di Regione Lombardia”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Luca Carignola, candidato alle prossime elezioni regionali per il Pd.

È di oggi la pubblicazione dei dati di uno studio commissionato da Confartigianato Varese.

Un dato emerge chiaro e prepotente: la formazione dei giovani rispetto al lavoro è estremamente scarsa. I ragazzi non sanno come investire sulla propria formazione professionale, non conoscono le possibilità, non hanno strumenti adeguati per arrivare preparati al momento in cui dovranno mettersi sul mercato.

Di conseguenza le aziende rischiano di non trovare personale adatto alle specifiche esigenze imprenditoriali.

Un problema di pochi? Direi di no, visto che in Lombardia oggi 400mila ragazze e ragazzi non studiano e non sono impegnati in percorsi di formazione o lavoro. Sono i cosiddetti NEET, e dobbiamo fare molto di più per trovare soluzioni in grado di restituire loro una speranza.

La responsabilità di Regione Lombardia su questo tema è chiara: sono in capo all’Ente le competenze legate alla formazione dei ragazzi e non possiamo fingere che questo non sia strettamente connesso a una crisi occupazionale senza precedenti.

Implementando il sistema dei centri per l’impiego e agganciandoli agli uffici Informagiovani, possiamo intercettare questa esigenza di formazione e costruire politiche attive per il lavoro, più inclusive e trasversali, anche da un punto di vista generazionale.