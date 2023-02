A Carnago lo spettacolo “Il sol dell’avvenire è tramontato a Goli Otok e Mariupol”

Sabato 18 febbraio alle ore 21.00 il Teatro Agorà ospita una nuova tappa del concorso teatrale “Copione per due”. Con una pièce insolita, che racconta la parabola di un partigiano passato dalle prigioni fasciste al campo di “rieducazione” comunista

Sabato 18 febbraio 2023 alle ore 21.00 il Teatro Agorà di Carnago ospita la quinta sfida della gara teatrale “Copione per due”, il concorso teatrale indetto da FITA Lombardia con la collaborazione di FITA Varese. In scena ci sarà la compagnia “Da lì a qui Teatro” con lo spettacolo Il sol dell’avvenire è tramontato a Goli Otok e Mariupol.

Lo spettacolo è liberamente tratto dai libri di Giacomo Scotti e Claudio Magris e accompagna nel dramma degli esuli, dei gulag titini e dei duemila “monfalconesi”, attraverso i ricordi e la vita di Giacomo Marin, partigiano, idealista sopravvissuto ai due sistemi di ingegneria sociale del secolo scorso, il fascismo e il comunismo, miseramente falliti.

È la storia di tanti uomini, comunisti e antifascisti, passati dalla guerra ai campi di concentramento nazisti e finiti poi nel gulag jugoslavo di Goli Otok con l’accusa di essere filosovietici.

Goli Otok, conosciuta anche come Isola Calva, è stata un campo di concentramento in mezzo al mare adriatico, simbolo di un intero “arcipelago concentrazionario” nel quale sono stati deportati negli anni ’40 e ’50 migliaia di italiani, che avevano creduto alla Jugoslavia socialista ma si erano trovati stritolati nello scontro tra Tito e Stalin, dopo il 1948. Tra loro c’erano molti operai dei cantieri navali emigrata in Jugoslavia da Monfalcone (i “monfalconesi”, appunto).

Nonostante l’esperienza agghiacciante e disumana dei campi, molti restarono fedeli a quello che era stato sempre indicato come il partito-guida dell’Unione Sovietica.

La storia di Giacomo Marin e Nella Rossetti consente agli spettatori di immergersi nel dramma più inquietante del nostro tempo, la guerra in Ucraina, invasa, devastata, violentata, bruciata da un nuovo invasore che da Mosca bombarda un popolo che lotta per la loro libertà e autodeterminazione. Insomma una nuova Goli Otok che indigna i due amanti/eroi e insieme decidono di intervenire, anche se metafisicamente.

«Quindi sabato vivremo un momento di storia e di ricordo, vi invitiamo a partecipare a questa serata di teatro e di storia, oltre alla gara che porterà la compagnia vincitrice ad una tournée per i maggiori teatri lombardi, avremo tutti l’occasione per divertirci e riflettere», dice Luigi Colombo, presidente della Fita Varese.

Sul sito del teatro è attiva la prenotazione, ingresso con prenotazione euro 10.00, senza prenotazione euro 12.00.