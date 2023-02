Il Carnevale di Arcisate: la sfilata e festa in maschera

Il variopinto corteo mascherato partirà da via della Vittoria a Brenno Useria alla volta di Arcisate per giungere in centro

Sabato 25 febbraio 2023 torna il Carnevale ad Arcisate portando con sé divertenti novità, a cominciare dal momento d’inizio, anticipato, per godere maggiormente della festa più pazza dell’anno, alle ore 11.00. In questo orario il variopinto corteo mascherato partirà da via della Vittoria a Brenno Useria alla volta di Arcisate per giungere in centro alle ore 11.20 circa, proseguirà quindi verso il parco Lagozza dove l’arrivo è previsto per le ore 11.45.

Innumerevoli sono gli eventi che animeranno la giornata:

– le Olimpiadi di Carnevale, ovvero una serie di giochi piacevolissimi che, una volta superati, daranno la possibilità di ricevere un premio

– spettacoli circensi ricchi di emozioni e magia

– l’incontro nel parco con il magico mondo dei personaggi di Harry Potter e, sotto il tendone, con la spettrale famiglia Addams e la tenebrosa Mercoledì

A deliziare i palati saranno poi la risottata alla luganega e il Ciumm, ovvero il gustoso salamino tipico di Arcisate. Non mancherà naturalmente la dolce fragranza delle tipiche delizie di Carnevale: chiacchiere in quantità!

Programma completo:

11:00 partenza sfilata

11:45 inizio spettacolo circense e acrobazia

12:00 apertura cucina

12:30 risottata con luganega

12:30 giochi nel parco

12:30 laboratori circensi

15:00 grande spettacolo

15:30 laboratori circensi