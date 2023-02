Caruso e Ferrero spingono l’Openjobmetis: “Con il nostro basket possiamo battere Pesaro”

Ha preso il via dal palasport di Masnago “l’operazione Final Eight” per la Openjobmetis Varese. La squadra di Brase al gran completo si è radunata come previsto al palazzetto per poi salire sul pullman e avviarsi verso Torino dove sarà messa in palio la Coppa Italia 2023 di basket.

Varese come noto giocherà il secondo quarto di finale, dalle 20,45 di mercoledì 15 (tutte le partite al PalaAlpiTour, accanto allo stadio Olimpico) e sarà accompagnata da centinaia di tifosi che si sono assicurati da tempo il biglietto per la gara contro la Carpegna Prosciutto Pesaro. Una grande classica del basket italiano che mette di fronte due possibili outsider nel cammino verso il trofeo tricolore.

Coach Brase ha la squadra al completo: gli undici uomini in biancorosso si sono allenati regolarmente e senza particolari acciacchi, con la sola attenzione dovuta al ginocchio operato recentemente da Justin Reyes. Mercoledì la OJM avrà a disposizione l’ultimo turno del mattino al palasport torinese per il consueto allenamento di tiro e rifinitura pre partita e poi tornerà in hotel in attesa di trasferirsi di nuovo nell’arena progettata da Arata Isozaki e costruita per le Olimpiadi del 2006.

L’attesa e anche l’emozione sono alte in casa Varese: «C’è grande entusiasmo e voglia di fare bene, per rimanere a Torino il più possibile – spiega capitan Giancarlo Ferrero – Pesaro è una grande squadra, ha fisico e talento ma noi dobbiamo avere grande fiducia e giocare il nostro basket per portare a casa la vittoria».

Anche Guglielmo Caruso – che tra l’altro attende un’eventuale convocazione in azzurro – è sulla stessa lunghezza d’onda. «Viviamo questa vigilia tra emozioni e sensazioni forti: io sono all’esordio in una competizione del genere e ho molta voglia di fare. Siamo giovani ed esordienti alle Final Eight ma dalla nostra abbiamo l’energia: se faremo il nostro gioco avremo l’occasione di centrare il risultato».

DIRETTAVN – VareseNews seguirà passo dopo passo il cammino della Openjobmetis nel torneo di Torino. A disposizione dei lettori c’è già il liveblog (qui sotto) dove sarà raccontata la partita contro Pesaro. La diretta della Coppa Italia è offerta da Confident, da Finazzi Serramenti e da Quality Sport&Rehab.