Castellanzese-Legnano, chi vince si avvicina alla parte alta della classifica

C’è un solo punto di distacco tra Castellanzese e Legnano alla vigilia del 28° turno del girone A di Serie D, quello cioé che mette di fronte nello scontro diretto le formazioni di Mazzoleni e Punzi. Domenica 19 febbraio, alle 14,30, allo stadio “Provasi” va in scena il derby di ritorno che promette di essere piuttosto interessante. Chi farà bottino pieno, infatti, può prendere il treno verso la parte alta della classifica: forse tardi per rientrare nella zona playoff anche se provarci, a questo punto della stagione, non costa nulla. E chissà che qualcuno, là davanti, non si impantani nel finale di stagione.

Il Legnano si presenta sul campo dei neroverdi forte di un cammino recente che parla di sette punti in tre partite con i successi interni su Castanese e soprattutto Asti e il pareggio – quello sì un po’ insipido a Vinovo con il Chisola. Trovare un po’ di continuità anche lontano da casa potrebbe essere la chiave per una risalita ancora più marcata. Sul fronte opposto invece le battute d’arresto con la capolista Sestri Levante e con la Fezzanese hanno un po’ raffreddato gli entusiasmi ma a Castellanza si guarda allo scontro diretto con i lilla come un’opportunità per ripartire.

Tra gli osservati speciali ci sono senza dubbio Riccardo Cocuzza e Gianluca Ravarelli. L’attaccante mancino è l’ex di turno e con addosso la maglia lilla è stato sempre una spina nel fianco della Castellanzese: tre i gol messi a segno da legnanese e tanta voglia di ripetersi a parti invertite. Sarà un caso ma l’ultimo gol di Cocuzza è arrivato in occasione dell’ultima vittoria per la squadra di Mazzoleni, a Stresa. In casa lilla invece sugli scudi c’è il 20enne portiere di scuola Monza, imbattuto da tre partite e cioè da quando è tornato tra i pali.

