A Castiglione Olona si festeggia il Carnevale con tante mascherine, musica e chiacchiere

Appuntamento domenica 19 febbraio all’Oratorio, da dove partirà la sfilata in maschera per le vie del paese con giochi e animazione. Arrivo in Oratorio per la premiazione delle maschere più belle

Castiglione Olona si prepara a festeggiare il suo Carnevale a tema supereroi.

L’appuntamento è per domenica 19 febbraio, con ritrovo alle 14 all’Oratorio San Luigi (in via Verdi), da dove partirà la tradizionale sfilata in maschera per le vie del paese con musica, giochi ed intrattenimento.

All’arrivo del corteo, sempre in oratorio, verranno premiate le maschere più belle ed originali e sarà possibile fare merenda con chiacchiere e bevande calde.

“Carnevale da Eroi a Castiglione Olona” è organizzato dal Comune di Castiglione Olona in collaborazione con Pro loco Castiglione Olona, Avis, Associazione Genitori in Branda, Parrocchia Beata Vergine del Rosario, Parrocchia Santa Caterina di Gornate Superiore, Associazione Amici di Castiglione, Gruppo Alpini, Impresa Sociale Centro, Associazione Pensionati Mazzucchelli, Sala d’Arme “I Magli d’Acciaio”.

Gli organizzatori ricordano che è vietato introdurre bombolette spray in Oratorio.

In caso di maltempo la sfilata sarà rimandata a sabato 25 febbraio.