Per Cattaneo i voti non bastano per entrare in consiglio ma l’assessore punta ad un ruolo in Giunta

I tanti voti di preferenza non sono bastati a raggiungere l’elezione ma Raffaele Cattaneo, come nella scorsa legislatura regionale, punta ad avere ancora un ruolo nella Giunta Fontana.

Lo annuncia lui stesso in un video di ringraziamento ai propri elettori: «Grazie ai tanti che mi hanno sostenuto – spiega l’assessore regionale uscente -, mi sono stati vicini, e hanno permesso anche di avere un risultato che non mi ha consentito di essere letto in consiglio regionale, ma è certamente stato un risultato positivo: la lista noi moderati ha preso l’1,17% in tutta la regione, oltre 33 mila voti non molto distanti dall’1,3 di 5 anni fa»

Un consenso che Cattaneo intende far pesare all’interno della maggioranza: «come 5 anni fa io oggi punto a poter avere ancora uno spazio nella giunta regionale. Non è impossibile, non sarà semplice, ma è l’obiettivo che intendo raggiungere, anche perché il consenso su di me non è mancato: la lista Noi moderati in provincia di Varese, dove ho fatto la mia campagna elettorale, ha preso il 2,1% e io ho preso oltre 1.700 preferenze. Ero poi candidato a Milano dove sono arrivato quarto con 560 preferenze e dove è stato eletto un consigliere che sarà Vittorio Sgarbi e vedremo se resterà in consiglio con noi, comunque grazie per tutto questo lavoro, vi terrò informato sugli sviluppi».