C’è una ruspa nel canale: sul Villoresi si rifà il fondo

Ogni settimana il cantiere di muove.

È un fronte in movimento lineare, quello dei lavori di manutenzione sui navigli, curato dal consorzio Est Ticino Villoresi. Gli interventi sono in corso sia sul Canale Villoresi che sul sistema dei navigli.

Sul Villoresi sono in corso le opere di completamento dell’impermeabilizzazione del canale nel tratto tra Somma Lombardo e Vizzola Ticino : dopo il taglio della vegetazione lungo le sponde, il rivestimento del muro a sostegno del versante realizzato a dicembre e la rimozione delle lastre ammalorate in vista delle attività di inerbimento previste nella parte superiore delle sponde, ora si sta procedendo in questi giorni con le attività di idropulizia delle sponde e di sistemazione preliminare con riempimenti in calcestruzzo: si tratta degli interventi di preparazione del piano di posa del rivestimento definitivo. L’intervento serve a ridurre al minimo le perdite dal fondo del canale: un lavoro necessario alla luce anche della carenza d’acqua ormai sempre più evidente in estate (non solo, già ora ci sono problemi)

Sul Naviglio Grande invece, dove il Consorzio ha potenziato le squadre al lavoro, ai cantieri aperti per il rifacimento spondale a Robecchetto con Induno e Abbiategrasso si è aggiunto quello a Cuggiono.

Nel corso delle opere, a Robecchetto, è stato rinvenuto un sifone ammalorato, sul quale si dovrà presto intervenire per verificarne lo stato e programmare il suo ripristino. Infine sul Naviglio Martesana, dove sono attivi i due cantieri allestiti a Vaprio e Cassano d’Adda, nel primo si sta provvedendo alla pulizia del versante mentre nel secondo è in corso il rifacimento del fondo in un tratto lungo circa 50 metri nei pressi del ponte di Groppello.