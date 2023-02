Centinaia di morti per un terremoto di magnitudo 7.8 fra Turchia e Siria

Sono più di 800 – bilancio in continua evoluzione – i morti accertati attorno alle 10 di lunedì, e migliaia i feriti, nel terremoto di magnitudo 7.8 che ha colpito la Turchia centrale e la Siria nord-occidentale, facendo crollare numerosi edifici, anche di grandi dimensioni.

Il sisma, che ha colpito nelle prime ore di lunedì, è stato avvertito anche a Cipro e in Libano.

Al momento “non risultano feriti o morti tra i connazionali” nelle zone colpite dal sisma in Turchia e Siria. Lo rendono noto fonti della Farnesina.

«A seguito del violento terremoto che questa notte alle 4:17 ha colpito le regioni della Turchia meridionale e della Siria settentrionale, l’Unità di Crisi del Ministero degli Esteri ha preso contatto con i connazionali presenti nel paese e sta agendo in stretto raccordo con le rappresentanze diplomatico-consolari italiane dell’area per verificare le condizioni delle comunità italiane nelle zone colpite. Al momento non risultano feriti o morti tra i connazionali”, precisa la Farnesina.

«A tutti gli italiani presenti nelle zone colpite a qualsiasi titolo, anche temporaneamente, si richiede di registrarsi sul sito “Dove siamo nel mondo” e scaricare la APP “Unità di Crisi” per cellulari, attivando la geolocalizzazione».

Il Dipartimento della Protezione Civile comunica che è stata revocata l’allerta maremoto per possibili onde sulle coste italiane in seguito al sisma di magnitudo 7.9 con epicentro tra Turchia e Siria registrato alle ore 02.17. La revoca è stata disposta sulla base dei dati elaborati dal Centro Allerta Tsunami (CAT) dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. (foto: Humanitarian Relief Foundation @IHHen)