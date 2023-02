“Cento milioni piovuti dal cielo”, spettacolo al teatro Sociale di Busto Arsizio per Anffas

Palcoscenico 1994 e Anffas Busto Arsizio presentano lo spettacolo “Cento milioni piovuti dal cielo”, lo spettacolo teatrale annuale messo in scena da La Nuova Compagnia Teatrale Aps, che si terrà giovedì 16 febbraio al teatro Sociale alle 16 e alle 21.

Si tratta di una commedia scritta nel 1922 e rimasta incompiuta. La vicenda si svolge nell’appartamento di Paulette, signora borghese e spocchiosa, che ha sempre vissuto nel lusso grazie alle numerose relazioni con amanti danarosi, non disdegnando però la compagnia del giovane guitto squattrinato Vittorio. Il domestico Isidoro e la dama di compagnia Annette, sperano di riscattarsi socialmente e di poter vivere un’esistenza dignitosa, affrancandosi dalla padrona di cui non nutrono alcuna stima. L’ultimo amante di Paulette, il conte Sergio, perde tutta la sua fortuna al gioco a Montecarlo e i due si ritro- vano senza soldi alla ricerca di qualcuno che li mantenga, aiutati dall’amico Guttmann, truffatore di professione. Intanto esce sul giornale la notizia che un giovane sconosciuto ha ereditato cento milioni da uno zio d’America. Isidoro, da sempre maltrattato dal- la padrona, riceve una lettera da un notaio e scopre di essere lui l’erede. Quando tutti apprendono che Isidoro riceverà una fortuna in eredità, cerca- no di dimostrarsi compiacenti nei suoi confronti con lusinghe e promesse, cercando di sottrargli il capitale. Isidoro però, aiutato da Annette che ha maturato idee di giustizia e uguaglianza sociale, grazie alla frequentazione di un gruppo di suffragette, alla fine si renderà conto dei veri sentimenti della padrona e dei suoi amici.

Cos’è l’Anffas

L’ANFFAS Associazione nazionale Famiglie di persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, é stata fondata nel 1958 per iniziativa di alcuni genitori allo scopo di promuovere la tutela dei diritti delle persone disabili. Attualmente l’associazione composta da 165 associazioni locali, 15 sedi regionali ed una nazionale, ha istituito 50 enti a marchio Anffas, annovera circa 16.000 associati.

Le sue attività principali riguardano il supporto alle persone con disabilità e alle loro famiglie, con particolare riguardo a:età evolutiva, inclusione scolastica, salute, inclusione lavorativa, tempo libero, autodeterminazione e auto rappresentanza, vita indipendente ed inclusione nella comunità, sport e stili di vita attiva, progetto di vita, qualità della vita, tutela, invecchiamento, medici rappresentanti di Anffas.

Inoltre svolge un incessante lavoro sulla comunità civile, attività di advocacy e tutela dei diritti, supporto e stimolo per la ricerca scientifica. E’ componente della commissione degli enti del terzo settore, sui temi della disabilità, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fa parte del consiglio del CONI per il settore paralimpico.

Anffas Busto Arsizio

Anffas Busto Arsizio é stata fondata nel 1975, la sede é in via Piombina 16. Nell’attuare le politiche nazionali ha realizzato sul proprio territorio tramite la Fondazione Anffas Lions Tosi/Ravera, la struttura residenziale di via Piombina. Collabora con la Fondazione Piatti per la gestione operativa della comunità stessa.

Affianca le famiglie associate con l’obiettivo del “prendersi cura”. E’ parte attiva, con gli enti pubblici del territorio, per la coprogrammazione e coprogettazione delle politiche a favore delle persone con disabilità, in collaborazione con gli altri operatori del settore. Sostiene le attività sportive della “PAD Cuffie colorate” che ha fondato nel 1988.

Per chiunque volesse sostenere questo é l’IBAN: IT15R 05387 22800 0000 42470799

Questo é il codice per il 5 per mille : 90024240120