Il centro TerraLuna, le proteste a Malpensa, il Fantasanremo nel podcast del 3 febbraio

Le notizie del podcast di venerdì 3 febbraio

Mancano solo l’accreditamento e qualche milione di euro per completare l’opera, ma il progetto innovativo per la presa in carico delle persone con disturbi dello spettro autistico è tutto definito e pronto in via Ferrario, angolo via Ferraris a Gallarate. Un’idea della Fondazione Bellora premiata prima da Fondazione Cariplo con il bando dei progetti emblematici e poi da Regione Lombardia (fondazione Cariplo 250mila euro, Regione Lombardia 1 milione, i 700mila euro dal programma europeo Interreg e 20mila euro dalla fondazione UBI Banca per Varese Onlus) per l’avvio di un percorso formativo per i tecnici del comportamento.

Momenti di tensione durante la manifestazione a Malpensa indetta e sostenuta da cgil cisl Uil e Ugl per protestare contro il cambio di appalto di Easyjet e il passaggio dei servizi di terra da Airport Handling ad Ags. Nel cambio di appalto è prevista la clausola sociale che garantisce l’assorbimento del personale. In questo caso non ci sono esuberi, ma resta ancora aperto il capitolo dei diritti dei lavoratori. A scatenare la rabbia di molti manifestanti è stato il gioco al ribasso fatto da Ags, la ditta subentrante, da una parte e, a loro dire, l’atteggiamento troppo blando del sindacato confederale dall’altra. E così, mentre parlavano i segretari di categoria del sindacato confederale, presente al completo, è montata una durissima contestazione alimentata dai lavoratori vicini all’Usb, l’Unione sindacale di base.

Il nostro giornale ha creato una “lega” per partecipare al gioco che rende tutti protagonisti del festival. nell’articolo le istruzioni per partecipare insieme a noi

Venerdì 3 febbraio si festeggia San Biagio e a Mornago torna il tradizionale falò per riscaldare il piccolo borgo di Vinago. Tanti eventi per la Festa di S. Imerio a Varese con la benedizione dell’olio “che fa bene”. Nell’anniversario della morte del Cardinale, Branda Laura Marazzi terrà un incontro sui maestri caronesi che abbellirono Castiglione Olona. Poi concerti e serate a teatro tra comicità, burattini e solidarietà. Agli amanti della natura domenica 5 febbraio è dedicato il trekking per scoprire le antiche fornaci di Arcisate.

Gli eventi dello sport del Weekend

È il big match di pallacanestro il piatto forte del weekend sportivo in arrivo. La Openjobmetis Varese, quarta in classifica al pari di Pesaro, sfida in trasferta la Bertram Tortona che è la terza forza del campionato alle spalle di Milano e Virtus. Un mese fa i piemontesi vinsero a Masnago di un solo punto: i biancorossi di Brase vogliono rendere il favore sul campo di Casale Monferrato. Si gioca domenica 5 febbraio a partire dalle ore 16.

Il fine settimana scatta però al sabato con due trasferte interessanti e non facili per la E-Work Busto Arsizio di pallavolo e i Mastini Varese di hockey. Le Farfalle disputano il derby del Ticino sul campo di Novara: Rosamaria e compagne proveranno a riscattare il brutto KO rimediato mercoledì in Cev Cup. Si gioca dalle 19,30 al PalaIgor. Mastini in pista invece dalle ore 20 a Dobbiaco per mantenere, o magari consolidare, il primato in classifica nel Master Round della IHL.

Domenica spazio al calcio dalle 14,30. In Serie C la Pro Patria, reduce da due vittorie in quattro giorni, ospita allo “Speroni” il Vicenza. Le due formazioni sono separate in classifica da due soli punti: i Tigrotti sognano il sorpasso.

Vuole invece uscire dalla crisi continua il Città di Varese che viaggia in direzione di Grumello del Monte in provincia di Bergamo, campo di casa del Real Calepina. In palio tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Tra gli orobici c’è anche El Tanque Denis, ex Napoli e Atalanta. Ridotta da quattro a tre giornate intanto la squalifica del difensore Rossi.

Potete ascoltare il podcast sulle piattaforme Spreaker, Spotify