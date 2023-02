In Chiesa di Sant’Imerio lo spettacolo di teatro narrazione “Il segreto del Rosso”

Domenica 5 febbraio alle ore 16 presso la Chiesa di Sant’Imerio in località Bosto a Varese si terrà lo spettacolo di teatro narrazione dal titolo “Il segreto del Rosso”, con Andrea Minidio e Massimo Rolandi e la partecipazione del coro LudiCanto diretto dal M° Marco Croci.

Lo spettacolo si inserisce nel programma della Festa di S.Imerio “Il tuo parco degli ulivi” organizzata dalla parrocchia San Michele Arcangelo di Bosto. La rappresentazione è il frutto della sinergia ormai consolidata tra associazioni culturali diverse ma unite nella realizzazione di opere teatrali originali e inedite, al fine di raccontare le storie dei luoghi significativi del territorio insubre attraverso diversi canali espressivi.

L’Associazione Coopuf Iniziative Culturali e la Compagnia Teatro in Drao in collaborazione con il coro LudiCanto giungono insieme alla terza replica di questa produzione originale, volta a raccontare il mistero del martirio dei santi Gemolo e Imerio

al fine di riportare in luce storie e leggende di personaggi e luoghi del nostro territorio che rischiano di andare perdute o misconosciute. Un “mistero”, quello del martirio dei Santi Imerio e Gemolo, che gli autori Andrea Minidio e Michele Todisco hanno voluto interpretare attraverso il connubio di arti sceniche non convenzionali, a partire dagli stessi luoghi di rappresentazione, mettendo in scena uno spettacolo che punta sul coinvolgimento emotivo del pubblico presente. Il coro LudiCanto diretto dal M° Croci accompagna e sorregge un impianto narrativo di forte impatto con brani musicali dall’arrangiamento originale.

Lo spettacolo si svolge infatti nella Chiesa di Sant’Imerio, che accoglie da mille anni le spoglie del martire pellegrino, la cui memoria oggi si lega agli ulivi piantati come segno di pace, e il cui frutto sostiene iniziative solidali, perpetuando la consuetudine, già attestata in epoca medievale e riportata in vita in tempi recenti, di produzione e vendita di olio a scopo

benefico. Lo spettacolo è aperto alla libera partecipazione del pubblico.