Chiusura in allegria per la campagna elettorale di Azione – Italia Viva a Varese: “La partita è ancora aperta”

Un clima disteso, momenti di allegria e tante persone per la chiusura della campagna elettorale di Azione – Italia Viva al bar Broletto di Varese con la deputata Maria Chiara Gadda e tutti i candidati.

«Ringrazio tutte le persone che hanno partecipato a questa campagna elettorale con entusiasmo e calore- ha detto Maria Chiara Gadda – Siamo convinti che la partita sia ancora aperta e che Letizia Moratti abbia tutte le carte in regola per governare bene la Regione, con concretezza e con una visione per il futuro della nostra Lombardia. Lo ha dimostrato quando ha saputo dire no a Fontana e ai no vax, e prima ancora portando Expo a Milano».

«Le persone che sono qui questa sera e che si presentano per guidare con lei la Regione hanno competenze e capacità: sono amministratori locali, imprenditori, esponenti del Terzo settore. I candidati giusti per una regione come la Lombardia».

La serata è stata animata da una sorpresa per l’onorevole Gadda, che il 6 febbraio scorso ha compiuto gli anni e che è stata simpaticamente interrotta dall’arrivo di una torta di compleanno.