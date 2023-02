Chiusure sull’A8 Milano-Varese nella notte tra sabato e domenica

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire lavori di ampliamento alla quinta corsia, dalle 21:00 di sabato 18 alle 7:00 di domenica 19 febbraio, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A9 Lainate-Como-Chiasso e Lainate-Arese verso Milano;

-sarà chiuso lo svincolo di Origgio ovest, in uscita per chi proviene da Milano.

Nella stessa notte, ma con orario 20:00-7:00, sarà chiusa l’area di servizio “Villoresi ovest”, situata nel suddetto tratto chiuso.

In alternativa, si consiglia:

dalla A8 (da Varese) verso Milano, dopo la deviazione obbligatoria sulla A9 verso Como/Chiasso, uscire allo svincolo di Origgio e percorrere la SP233 della Varesina verso Milano; dalla A9 (da Como) verso Milano, dopo la deviazione obbligatoria sulla A8 verso Varese, uscire allo svincolo di Legnano e percorrere la SS33 del Sempione in direzione di Milano; per la chiusura dello svincolo di Origgio ovest, uscire allo svincolo Legnano, al km 16+300 della A8.