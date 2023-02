Ciclista investito a Varese in via Sanvito, traffico e ambulanze

Circolazione difficile in via Silvestro Sanvito a Varese, zona cinema Vela, per un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto un ciclista.

Il fatto è avvenuto venerdì mattina attorno alle 10.30. Sul posto le forze dell’ordine e un’ambulanza dell’Sos di Malnate. Pesanti le ripercussioni sul traffico, con code e rallentamenti.