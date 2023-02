Ciclista ha un malore lungo la ciclabile a Gavirate: lo salva un medico dell’ospedale di Varese

(foto di repertorio)

Destino ma anche prontezza e preparazione. È stata questa combinazione che ha permesso a un ciclista di sopravvivere a un arresto cardiocircolatorio. È avvenuto sabato scorso, 4 febbraio, lungo la ciclabile del lago.

Verso le 16, alla Canottieri di Gavirate entra un uomo trafelato che cerca un medico per un ciclista che ha un malore e ha “un dolore a una spalla”. Per una fortunata casualità, in quella sede è in corso una riunione su un tema molto importante: il ruolo del canottaggio nei percorsi di umanizzazione dei pazienti oncologici.

Tra i partecipanti c’è un medico dell’ospedale di Varese che corre immediatamente verso la ciclabile. Al suo arrivo, l’uomo è incosciente ed è in arresto cardiaco. Il medico avvia le manovre rianimatorie, intanto viene chiamato il 118. Il clinico, chino sul ciclista, insiste nelle manovre e, all’arrivo del mezzo di soccorso, il ciclista, ancora incosciente, viene trasportato in gravissime condizioni all’ospedale di Varese. Qui i sanitari lo sottopongono alle prime cure e poi lo ricoverano nell’unità coronarica . Le sue condizioni sono ancora critiche ma è cosciente.

La tempestività delle manovre sono state determinanti alla ripresa dell’uomo: « Sono stati attimi davvero angoscianti – ricorda Adele Patrini, presente alla riunione in qualità di Presidente di Caos – ma la reazione immediata del medico ha davvero fatto la differenza. Saper intervenire in situazioni come queste può davvero salvare una vita. La notizia che il ciclista è ora ricoverato in ospedale sottoposto alle cure dei medici ci ha commosso».