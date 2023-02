Circuito Claps lancia la seconda parte della stagione teatrale del Sociale di Luino

Tra febbraio e aprile il Teatro Sociale di Luino si prepara a vivere nuovi e incredibili spettacoli che passeranno dalla drammaturgia contemporanea di A casa allo zoo (11 febbraio) alla musica di Ciao Nanni (18 marzo) e Com’è ancora umano Lei, caro Fantozzi (15 aprile), fino alla comicità di Pigiama per sei (25 marzo).

Una serie di messe in scena che daranno il via alla seconda parte di stagione del Teatro lacustre, a cura di Circuito CLAPS, che si appresta ad entrare nel vivo con tantissimi nomi di prestigio in sconto con la promozione Young.

Fino al termine della stagione gli under18 possono acquistare il biglietto singolo alla tariffa ridotta di 15€ (invece di 27), mentre gli under26 possono acquistare l’abbonamento a 4 spettacoli al costo di 60€ (invece di 96).

I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati online oppure presso la biglietteria del Teatro Sociale di Luino da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli.

Oltre agli spettacoli serali, quest’anno Circuito CLAPS e il Comune di Luino danno il via a una serie di attività extra grazie alle collaborazioni instaurate con alcune realtà del territorio come gli istituti scolastici, la biblioteca e Costa Sorriso.

BIGLIETTI E ABBONAMENTI DA FEBBRAIO AD APRILE

Ingresso platea: intero €30 – ridotto under 25 / over 65 €27

Ingresso galleria: intero €25 – ridotto under 25 / over 65 €21

ABBONAMENTO 4 SPETTACOLI – seconda parte della stagione (febbraio – aprile)

Ingresso platea: €96

Ingresso galleria: €80

PROMO YOUNG

Spettacoli singoli per Under18: ridotto €15€

Abbonamento 4 spettacoli per Under26: 60€

– Possibilità di usufruire del Bonus docente e di 18App.

– Sostieni la stagione teatrale al Sociale di Luino con Art Bonus: potrai recuperare il

65% della tua donazione, sia che tu sia una persona fisica sia un ente giuridico!

– Agli spettacoli si può accedere con il coupon del catalogo Esselunga “A teatro con

Fidaty” (offerta riservata ai possessori del coupon rosso, per l’ingresso in Galleria).

Per ulteriori informazioni: segreteria@claps.lombardia.it – tel. 030 8084751 – www.claps.lombardia.it