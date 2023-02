Clara Soccini, da Travedona a Napoli per la serie Tv “Mare Fuori”: “Un’esperienza incredibile”

La prima volta l’abbiamo conosciuta per la sua musica e per il singolo “Il tempo delle mele”, un titolo che riporta immediatamente all’iconico film degli anni Ottanta. Con il “tempo” di Sophie Marceau però, Clara Soccini non centra nulla, lei che è nata dal 1999 ed è parte generazione Z, cresciuta con i social e in un mondo dove tutto cambia velocemente. Una cosa che accomuna le due donne però c’è: entrambe, giovanissime, si sono trovate davanti alla telecamera.

Clara Soccini, la giovanissima cantante nata e cresciuta a Travedona Monate infatti, la rincontriamo perché è parte del cast della terza stagione di una delle serie più amate dai giovanissimi, Mare Fuori, da poche ore disponibile su RaiReplay (su rai2 dal 15 febbraio).

«È stata una esperienza nuova ed è andata molto bene», racconta Clara. «È stato il mio debutto nel mondo del cinema e sono contenta di esserci arrivata tramite la musica, proprio perché è un elemento fondamentale del personaggio che interpreto. Il regista cercava una ragazza che sapesse cantare e quando c’è stata l’opportunità di lavorare ad una esperienza di questo tipo sono stata felicissima».

Clara, infatti, interpreta Giulia, una trapper milanese che finisce al IPM, il carcere minorile – luogo in cui è ambientata tutta la serie diretta da Ivan Silvestrini, Milena Cocozza, Carmine Elia e sul quale ruotano tutte le avventure dei personaggi – e lì inizia un percorso di riscatto: «Interpreto un personaggio che non si può certo definire leggero, il lavoro sul set è stato intenso e faticoso ma super figo. Mi sono trovata benissimo con il regista e con gli altri attori e attrici della serie».

Giulia, il personaggio interpretato da Clara nella serie

Clara Soccini ha lasciato Travedona intorno ai 16 anni, proprio per intraprendere la carriera di cantante e modella, anche se è sempre nel cuore: «Torno appena posso, felicissima della mia Travedona».

Il lavoro sul set di Mare Fuori è stata un’occasione che racconta con entusiasmo: «Il personaggio che interpreto canta due canzoni scritte realmente da me, anche questa è una cosa che trovo bellissima. La musica resta la mia passione, ma lascio aperta tutte le strade». Le riprese sono state fatte la scorsa estate, da giugno a settembre: «Ho fatto avanti e indietro da Milano, dove sto registrando il mio nuovo album che uscirà presto».

Clara inoltre, sottolinea come le canzoni siano un mezzo di comunicazione diretto per i più giovani, sia nella vita reale che nel film: «Permettono di affrontare tematiche importanti, di esprimersi, raccontare quello che si prova e nel quale ci si può rispecchiare. E così succede anche con i personaggi della serie. Ad esempio, io interpreto una ragazza molto fragile seppur sembri dura con se stessa e con gli altri, sapere che c’è qualcuno che si rivede in lei e che così può sentirsi meno solo è importante».