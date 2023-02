Il Claun il Pimpa a Germignaga con il Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano

Continuano gli incontri promossi dalla nuova realtà locale volti a far riflettere sui temi della pace, non violenza e disarmo

(A cura del Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano)

Il Tavolo per la Pace dell’Alto Verbano, nell’ambito del percorso di riflessioni e buone pratiche per concretizzare la pace, la nonviolenza ed il disarmo denominato “In viaggio … per la Pace”, organizza per venerdì 10 febbraio alle ore 21 presso il Cinema Teatro Italia di Germignaga una serata intitolata “Una valigia ed un naso rosso; ambasciatori di pace nei teatri di guerra con il Claun il Pimpa”.

Il suo motto è: “Un bambino a cui regali meraviglia sarà un portatore sano di Pace”. Lui è Marco Rodari, ma per i bambini è il Claun il Pimpa. Di ritorno dal suo viaggio a Bakhmut, nell’Ucraina orientale, ci racconterà gli sguardi e i sorrisi dei bambini ucraini, palestinesi, siriani, iracheni e di tutti i bambini che incontra nei suoi viaggi, “armato” di naso rosso, di un cappellino ad elica e di un pizzico di magia. Nonostante le bombe e la paura.

Noi, come lui, siamo convinti che la Pace non si costruisca con le armi, ma con scuola, cibo, assistenza e dignità per tutti. Vi aspettiamo numerosi, perché la Pace è contagiosa.

Dopo questa serata il “nostro viaggio…per la Pace” proseguirà con altri momenti di riflessione:

– Venerdì 17 marzo “Finanza etica”: è possibile non essere complici degli investimenti nell’industria delle armi?

– Venerdì 21 aprile “Disarmo, bussola della pace”