“Clausola di sito“ per Malpensa, la soddisfazione della politica

La soddisfazione per la “Clausola di sito” per Malpensa è trasversale. I primi a commentare sono il sindaco di Gallarate, Andrea Cassani, e il consigliere regionale Samuele Astuti. Ecco la dichiarazione di Cassani

Sono molto felice che dopo tanti anni finalmente oggi si sia arrivati alla firma della clausola di sito.

Settimana scorsa con l’assessore Mazzetti ho incontrato una delegazione di lavoratori che hanno esposto le loro preoccupazioni. In poche ore, coinvolgendo il Ministro Giorgetti, si è riusciti ad addivenire a una firma storica.

Credo che l’intervento del Ministro sia servito a “sensibilizzare” le parti in causa per far sì che i legittimi interessi dei privati non calpestassero i diritti conseguiti negli anni dai tanti dipendenti del settore handling di Malpensa.

Domenica con lo stesso Giorgetti abbiamo avuto l’occasione di parlare con l’Amministratore Delegato di SEA Armando Brunini e lunedì il Ministro ha parlato con i vertici di ENAC a cui ha chiesto di vigilare sulla situazione facilitando l’accordo tra le parti.

Ora dopo tre giorni, anche grazie al lavoro del Prefetto, si è arrivati a questa firma.

C’è da vigilare ancora sul tema del lavoro aeroportuale e come esponente della Lega e sindaco del comune con il maggior numero di dipendenti aeroportuali, farò in modo di essere sempre presente su queste tematiche.

Ringrazio il Ministro Giorgetti e il Ministro Salvini che ho entrambi sentito questo pomeriggio (perché erano in costante contatto con la Prefettura per seguire passo a passo la vicenda) e che hanno avuto un ruolo importante nella trattativa: questa è l’ennesima riprova del fatto che la Lega sia il vero sindacato del territorio.