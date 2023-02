Colonna di fumo visibile dall’A9, a fuoco un capannone di rifiuti a Lazzate

Un grosso incendio è scoppiato nel pomeriggio di oggi, mercoledì, in un capannone di via degli Artigiani a Lazzate (MB). Numerose squadre dei Vigili del Fuoco si sono portate sul posto con autobotti e autoscale. Non si segnalano feriti ma un’alta colonna di fumo nero è visibile anche dall’A9. All’interno del capannone dovrebbe esserci un deposito di rifiuti anche se non è ancora chiaro di che tipo. Sul posto anche i Vigili del Fuoco della provincia di Varese.