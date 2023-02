Il comitato Schlein festeggia la vittoria a Varese città: “Al Pd il segnale per una svolta radicale”

Elly Schlein vince a Varese città nella convenzione di circolo del Partito Democratico. Nella giornata di domenica 5 febbraio si è infatti tenuta la consultazione tra gli iscritti per votare i candidati alla segreteria nazionale del partito. A imporsi è stata la mozione di Elly Schlein con 67 voti, presentata dalla consigliera comunale varesina Helin Yildiz, che coordina la mozione in provincia. A seguire 61 voti per Stefano Bonaccini e 3 per Gianni Cuperlo. Tra i presenti, oltre al segretario di circolo Luca Carignola, il sindaco Davide Galimberti, l’ex deputato Daniele Marantelli ed il Senatore Alessandro Alfieri.

Dal comitato di Schlein il risultato di Varese viene definito “un segnale forte da parte della base del partito cittadino, che col suo voto ha voluto imprimere al partito una svolta più radicale rispetto al passato”. Filtra dunque molto ottimismo tra i sostenitori di Schlein che affermano: “Elly può diventare segretaria del Partito Democratico, e per raggiungere questo obiettivo abbiamo bisogno dell’aiuto e dell’impegno di tutti coloro che condividono le nostre idee, soprattutto per la seconda fase del congresso”.

Dopo la prima fase dedicata agli iscritti, infatti, il 26 febbraio si terranno le elezioni primarie tra i due candidati più votati, che saranno aperte a tutti i cittadini. “Un risultato che avevamo previsto, soprattutto a seguito della grande partecipazione dei cittadini varesini all’evento con Elly Schlein lo scorso 15 gennaio. Questi esiti dimostrano che senza la base non esistono le altezze. Ringraziamo tutti i nostri iscritti che hanno partecipato al voto. Non ci sono vincitori o sconfitti, ma c’è il PD: l’obiettivo di tutti noi è quello di riportare il PD ad essere protagonista della politica italiana. Il PD lo facciamo tutti noi uniti” dichiarano dal comitato”. Oltre a Varese città, il comitato specifica che Schlein è in testa nettamente a Castellanza, e nell’area del Medio Verbano (Gavirate e dintorni).