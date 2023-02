I commercianti del Valcuvia Shops sullo spostamento del mercato: “Nessuno ci ha avvisati”

L’avvio dei lavori per la riqualificazione della nuova piazza Mercato di Cuveglio – che comporterà lo spostamento del tradizionale mercato del giovedì nel parcheggio del Tigros – continua a suscitare polemiche e disaccordi fra i cittadini.

Se da una parte la questione del taglio di alcuni tigli storici continua a preoccupare la comunità, questa volta a dissentire rispetto alla decisione dell’amministrazione di spostare temporaneamente il mercato settimanale nel parcheggio del Tigros è il Centro Acquisti Valcuvia Shops.

«Vorremmo far presente all’amministrazione comunale di Cuveglio che ci avrebbe fatto piacere essere considerati nella scelta della nuova sede del mercato – si legge in un post da loro pubblicato sul gruppo Facebook “Sei di Cuveglio se…puoi esprimere la tua opinione” – .Anche presso il nostro centro c’è un posteggio di grandi dimensioni e visti i tempi difficili per il commercio, sarebbe stato sicuramente un aiuto per tutti i negozianti. Ci dispiace molto non essere stati coinvolti nella decisione e non aver avuto l’opportunità di ospitare qui i banchi del mercato. Grazie per l’attenzione. Cafè del Centro , Arredo Casa Tessuti, Abbigliamento Linea Più, Pizza Break, Gioielleria Zogno, Roby Acconciature, Il Pranzo è Servito, Neostore, Mercatone Haolilai».